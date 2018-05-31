Год волонтера
С дружбою, с книгою, с песнею: как волонтеры-наставники помогают ровесникам
© РИА Новости / Владимир Вяткин
13:5531.05.2018
(обновлено: 14:01 31.05.2018)
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С дружбою, с книгою, с песнею: как волонтеры-наставники помогают ровесникам

Школьники из Ханты-Мансийского поселка Пойковский придумали и запустили волонтерский проект — антикафе, на территории которого дети и подростки могут получать знания и умения от своих сверстников, выпускников школы, педагогов и родителей. В интервью корреспонденту спецпроекта "Год волонтера" организатор "Территории наставничества", спикер форума ОП РФ "Сообщество" в Ханты-Мансийске Полина Никифорова рассказала о том, как появилась такая идея, как школьники ее реализовывали и что планируют делать дальше.

Социальный проект "Антикафе "Территория наставничества" реализуется в школе № 1 поселка Пойковский с 2016 года. Полина Никифорова, тогда еще ученица восьмого класса, и ее друзья решили создать такое место, где школьники могли бы общаться, получать и передавать знания и навыки.

Первыми наставниками стали подростки, которые учили других рукоделию и игре на гитаре. Затем школьники читали книги, а потом в "меню" антикафе появились подготовка к экзаменам, помощь в написании реферата. Постепенно удалось расширить и аудиторию проекта.

После того, как ученики узнавали, что мы являемся наставниками для кого-то, им тоже стало интересно, они тоже захотели кого-то обучать и сами узнавать что-то новое, получать опыт, знания", — рассказывает Полина.

Школьники организовали "биржу социальных услуг" — запустили страничку в социальной сети, где собирают заказы и заявки. В течение недели модератор составляет банк данных и расписание школьников, составляет график занятости антикафе — так формируются пары или группы по виду наставничества. Все подростки — и наставники, и модераторы — участвуют в проекте безвозмездно, а оплата пространства антикафе заменяется предоставлением каких-либо услуг.

Не каждый из нас может позволить себе дополнительные занятия разными видами деятельности. Мы предлагаем прийти в кафе и получить конкретную бескорыстную помощь", — говорит Полина.

Занятия проходят по субботам с двух до семи, прийти туда могут не только учащиеся этой школы, но и все желающие. Более того, к наставничеству активисты привлекли взрослых: получать новые знания и навыки школьникам помогают учителя, родители и даже бизнес-тренер.

Проект отметили в рамках всероссийского форума "Наставник" — высокую оценку Полина получила в номинации "Дети учат детей".

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Подростки также создали отдельную страничку в интернете — агентство наставников "Мы". Там все желающие могут оставить заявку на подбор наставников, здесь также размещены объявления тех, кто готов чем-то помочь. Этот проект уже выходит за рамки школы, поселка и даже страны — присоединиться к нему и стать наставником или учеником может любой, кто имеет доступ в интернет.

"Мы уже вышли за пределы не только школы, но и поселка. И начали приходить не только дети из других школ, но и родители. Я поняла, что нужно дальше развивать проект", — делится планами Полина.

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