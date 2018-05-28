Волонтеры помогли полицейским вернуть домой более 8 тыс. человек

Волонтеры помогли полицейским вернуть домой более 8 тыс. несовершеннолетних, сообщается на сайте МВД России.

В 2017 году в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 6 732 несовершеннолетних, за три месяца текущего года — 1 286", — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, полиция активно сотрудничает с волонтерскими организациями, оказывающими добровольную помощь в розыске без вести пропавших лиц. В настоящее время в 76 субъектах Российской Федерации сформированы поисковые отряды, в состав которых входит около 15 тыс. волонтеров.

Ирина Волк также отметила, что с представителями волонтерских организаций проводятся рабочие встречи и совещания, на которых обсуждаются вопросы взаимодействия, обобщается накопленный опыт.