Волонтеры провели для незрячих тактильную выставку

С 3 по 14 мая в Чебоксарах проходила выставка объемно-тактильных картин "В мире добра", в сопровождении тифлокомментаторов из числа студентов-волонтеров БПОУ "Чебоксарский медицинский колледж", сообщает сайт Добровольцы России. Студенты проводили тифлокомментирование работ и рассказывали о сюжетах картин, а также проводили с детьми яркие интерактивные занятия.

15 мая выставку представили в московской школе-интернате №1 для обучения и реабилитации слепых, а 16 мая — в ФГБУ "Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов" (Московская область).

Выставка состоялась в рамках проекта "Мы живем в Мире", который реализуется церковно-историческим музеем при храме Новомучеников и Исповедников Российских.

Развитие проекта стало возможным благодаря Международному грантовому конкурсу "Православная инициатива". Музей в марте 2018 года стал победителем конкурса малых грантов "Доброволец-2018" и получил возможность посетить с выставкой специализированные учреждения для детей имеющих ограничения по зрению Чебоксары, Москву и Сергиев Посад. Работа выставки приурочена к году Добровольчества в России.