АВЦ выдаст 15 грантов на создание центров для "серебряных" волонтеров

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ассоциация волонтерских центров совместно с благотворительным фондом "Память поколений" запускает конкурс по поддержке и формированию центров волонтеров старшего возраста в регионах России, сообщает пресс-служба АВЦ.

Участниками конкурса могут стать социально ориентированные некоммерческие организации, волонтерские объединения, а также госучреждения, на базе которых действуют волонтеры. Им необходимо разработать план деятельности центра "серебряного" добровольчества, начиная с методики поиска и привлечения старшего поколения и до возможных образовательных программ и курсов для "серебряных" волонтеров.

Основными задачами конкурса являются популяризация идей активного долголетия и повышение качества жизни старшего поколения.

"Организациям необходимо представить на конкурс реалистичные и конкретные концепции, — отметил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. — Именно на их основе будут созданы центры, целью которых станет привлечение старшего поколения к созидательной гражданской активности. В течение года мы будем активно взаимодействовать с этими центрами, заниматься их методическим обеспечением, консультированием и обучением сотрудников".

Конкурсный отбор пройдет в два этапа. На первом, с 1 по 24 июня включительно, будет происходить сбор заявок. Затем с 24 июня по 5 июля экспертная комиссия будет отбирать лучшие проекты и определит победителей. Ими станут 15 организаций, которые получат по 150 тысяч рублей на создание центра "серебряного" добровольчества, также они примут участие в грантовом конкурсе поддержки волонтерских проектов среди пожилых, в рамках которого будет распределено 4 миллиона рублей.