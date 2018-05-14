Приморские волонтеры приняли участие в акции "Нескучное лето"

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Более 60 волонтеров из Владивостока и Находки в рамках акции "Нескучное лето" привели в порядок территорию и игровые площадки Екатериновского детского дома-интерната, сообщается на сайте администрации Приморского края.

"Мы благодарны всем активистам общественных организаций, которые нас поддерживают. Неоценима помощь родителей, которые активно вовлечены в жизнь нашего интерната. Такое внимание очень важно для наших особенных деток", — отметила директор дома-интерната Любовь Нечипоренко.

Екатериновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей — единственное в Приморском крае подобное учреждение. Здесь проживает более 400 воспитанников, менее половины которых имеют родителей.