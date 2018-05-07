"Он воевал. Он заслужил": Мурманск чтит память крымского татарина

Нури Билялов медленно идет меж плит по территории мемориала. С одной стороны — стела с тысячами имен, с другой — таблички на могилах. "Где же?", — спрашивает он внука Эрнеста и правнука Исмаила. "Вот тут", — вместе они ищут в списке по алфавиту. Вот надпись: "Белялов Р.". 90-летний глава семьи останавливается и долго молча смотрит на холодный гранит.

Вокруг кипит подготовка к памятным мероприятиям. 6 мая, перед Днем Победы, со всей Мурманской области люди съезжаются в долину Славы, на место захоронения погибших воинов Заполярья. Здесь уже военные, сотрудники администрации, общественники, иностранные гости из Норвегии, журналисты. За спиной группа подростков громко включила на мобильном телефоне "Нам нужна одна Победа" — шумят, поют. В этом гвалте три поколения мужчин долго молча смотрят на надгробье — ждут, когда старший скажет слово. Нури Билялов раскрывает перед собой ладони и тихо читает дуа. Внук и правнук молятся рядом.

У себя дома, в селе Некрасово Красногвардейского района Республики Крым, Нури Билялов помогает местному имаму, а потому принимает самое активное участие в жизни общины. Свадьба, рождение, прощание с ушедшим — ни одно событие без него не обходится. Сейчас на полуострове +30°С, вовсю отмечают самый веселый и широкий праздник крымских татар — Хыдырлез. Традиционно им заканчивают весенние полевые работы: танцуют, поют, много готовят и едят, выбирают самого сильного парня в борьбе куреш, яркие национальные наряды девушек конкурируют с разноцветием крымского мая.

В Мурманской области все еще лежит снег, а приезжие южане радуются, что температура прогрелась аж до +5°С. Меньше всего Нури ожидал найти родного брата спустя 76 лет поисков в этом северном краю.

Сегодня он привез на могилу горсть крымской земли и гранитную табличку с копией единственного фото, что хранилось в семье. Домой он заберет землю из долины Славы. Что с ней делать, еще не решил, но говорит, что она должна остаться на полуострове. После войны, депортации и возвращения Нури Билялов уверен: из Крыма больше никуда не нужно уезжать, семья должна жить на Родине.

Ледяной ад Наутси

В 2008 году Андрей Фетисов, командир поискового отряда "Застава Святого Ильи Муромца", приехал в приграничную зону России и Финляндии. Здесь, в тундре, он проходил когда-то срочную службу и слышал, что у сопки Минная были захоронения погибших здесь же, в лагере люфтваффе, советских военнопленных. Объект назывался по расположенному на этих землях саамскому поселению Наутси.

"Помню, как я шел и вдруг задел что-то ногой. Зацепил, рассмотрел — упавший православный крест. Так мы начали там работать", — вспоминает Андрей Иванович.

Экспедиция подняла и захоронила в долине Славы 318 человек, нашли лишь четыре жетона военнопленных, установлено 111 имен. Больше всего жизней здесь забирал климат. 2,5 тысячи человек привезли в тундру, на голую землю, для строительства аэродрома в октябре, когда уже лежит снег. Зимой температура опускается порой до —60, а уж —40 — обычное дело. Ночевали в землянках и фанерных бараках. До первой весны дожили только самые молодые и здоровые. Исследователям удалось найти лишь одного выжившего — ему повезло быть переведенным в другой лагерь.

На мемориале встречаем местного историка и краеведа, Михаила Орешету. Михаил Григорьевич сопровождает группу норвежских ветеранов, но уделяет и нам внимание — о приезде семьи из Крыма он знает заранее.

Наутси — тяжелое место. Одно дело — останки павших на поле боя. Здесь же у многих были переломаны ноги и руки. Находили кости, связанные колючей проволокой. Издевались над пленными сильно. Ребята-поисковики, которые проводили работы, сами потом попросились: "Нам надо в церковь", — рассказывает Орешета, пока его не слышит Нури Билялов.

Не может не быть признан

Ресуль Белялов предположительно попал сюда после взятия в плен в Харьковском котле. Большая часть узников Наутси — именно оттуда, потому и строили аэродром для немецких юнкерсов интернациональным составом: русские, калмыки, белорусы, украинцы и даже крымский татарин.

"Он ушел в армию еще до войны, в 41-м. Мы даже ни одной фотографии его не получили. Были письма. Сначала — что он служит в танковых войсках на границе с Польшей, потом — что учат на артиллериста. Писем этих давно нет, они потерялись, когда я возвращался из депортации. Наш отец тоже пропал без вести в 42-м году, но под Керчью. Он участвовал еще в Первой мировой войне и по возрасту не должен был опять воевать, но пошел в военкомат просить, чтобы его забрали, а моего брата отпустили. Его призвали тоже. Брат тоже, конечно, оказался на фронте", — вспоминает о родных Нури-ага.

Сам он не служил, помогал партизанам в лесах родного Бахчисарайского района. Им нужны были сведения о количестве и расположении техники, и паренек из крымских татар незаметно их доставал. Выгонял пасти коров и брал с собой рогатку, для которой собирал камешки: в левый карман — по количеству танков, в правый — по количеству пушек. Сведения вместе с продовольственными запасами затем передавал партизанам.

На поездку в Мурманск в 90 лет Нури Билялов решился сразу, хотя ему предстояло не самое простое путешествие. Сначала из села в крымской степи в Симферополь, затем перелет в Москву, оттуда — в Мурманск.

"Я первый раз лечу, но он меня успокаивал. Сам же он вообще не переживал, сидел, читал газету", — рассказывает правнук Исмаил.

После долгого пути и в столь волнительной обстановке он не выказывает и тени усталости, часами на ногах и много шутит. Едва увидев территорию захоронения, уже ставит следующие цели: делать запросы в архивы, добиваться информации, узнать все, что может касаться жизни Ресуля.

Когда об истории семьи Биляловых узнали в редакции "России для всех" , было принято решение помочь им поехать в Мурманск. Значительную поддержку оказала Елена Цунаева — руководитель Поискового движения России, глава комитета комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РФ. Помогли также сотрудники Мурманской областной администрации, местное отделение "Волонтеров Победы".

После новости о судьбе брата Нури Билялов часто говорит о том, как несправедливо, что у Ресуля нет ни одной медали. Погибший в плену представитель депортированного народа не мог получить ни одной из советских наград. До сих пор о брате вообще ничего не было известно. Место гибели открылось после передачи российским поисковикам копий персональных карт пленных, заведенных немцами.

Так не должно быть. Он же воевал. Он заслужил", — повторяет он и дает поручения внуку насчет дальнейших действий.

Для крымских татар этот вопрос очень важен даже после указа "О реабилитации", подписанного президентом РФ в апреле 2014 года. Ведь депортации подлежали все, в том числе и героически воевавшие за Родину, и ждавшие их с фронта семьи. В советские времена поднимать вопрос было трудно. При Украине было много политических спекуляций вокруг реабилитации, но не было самой реабилитации.

Мы до последнего держим в тайне небольшой сюрприз. Ведущий концерта в долине Славы вызывает на сцену Нури Билялова. "Сегодня с нами брат героя нашей Родины…" И многотысячная толпа слушает рассказ о судьбе крымского татарина Ресуля, который воевал и погиб здесь, в Заполярье. Звучат слова благодарности Нури Билялову за доблесть брата. Ему вручают медаль "Шагнувший в бессмертие", учрежденную фондом отряда "Застава Святого Ильи Муромца" в 2012 году для увековечения памяти погибших при выполнении воинского долга. "Ресулю Белялову — посмертно". Сойдя со сцены, 90-летний Нури-ага впервые за несколько дней пожаловался на усталость.

Спустя несколько часов он снова бодр, улыбается и говорит, что готов приехать сюда и в следующем году, чтобы привезти остальных внуков и правнуков.

Материал подготовлен авторами крымско-татарской версии портала "Россия для всех".