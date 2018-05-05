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90-летний крымчанин приехал в Мурманск на могилу пропавшего на войне брата
© РИА Новости / Мария Орешкина
20:0205.05.2018
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90-летний крымчанин приехал в Мурманск на могилу пропавшего на войне брата

6 мая семья крымских татар Биляловых впервые побывает на месте захоронения останков их погибшего в лагере для военнопленных родственника, сообщается на крымско-татарской версии портала "Россия для всех". После 76 лет поиска и неведения 90-летний Нури Билялов узнал о судьбе родного брата Ресуля, пропавшего во время Великой Отечественной войны.

Накануне Биляловы прибыли в Мурманск. По словам Нури Билялова, он сразу принял решение о поездке из Крыма, несмотря на возраст.

Даже не сомневался. Внук Эрнест сообщил мне, что брата нашли. Он занимался поисками. Мы давно понимали, что его нет в живых, но теперь я знаю, где он лежит и что с ним стало. Я знаю, что родился он 22 октября 1921 года, а умер 25 марта 1944 года. Это очень нужно. Спасибо Эрнесту, спасибо всем добрым людям, как вы, кто это делает и находит погибших. Будем искать информацию в архивах о нем и о моем отце, который также пропал без вести под Керчью. У нас нет даже никаких документов. До сих пор была только одна фотография брата", — рассказывает Нури Билялов.

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Сам он во время войны помогал партизанам. В депортации и после возвращения не переставал искать Ресуля, мечтал назвать сына в его честь, однако стал отцом пятерых дочерей. Сегодня Нури живет в селе в Красногвардейском районе, в свои 90 лет помогает местному имаму и ведет активное участие в жизни общины.

Рядовой Ресуль Белялов был призван в армию незадолго до Великой Отечественной войны. Письма от него перестали приходить в 1942 году, после печально известного Харьковского котла, в котором без вести пропадали не только солдаты, но и генералы. В 1944 году семья была депортирована в Среднюю Азию.

Вести поиск информации о бойце из спецпоселения было трудно. К тому же началась путаница в документах, так как фамилию писали в разных вариациях: Билялов, Белялов, Билолов. При возвращении в Крым письма с необходимыми для архивных запросов фактами вовсе потеряли.

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Ресуль Белялов был одним из 2,5 тысячи советских военнопленных, угнанных сначала в Польшу, а затем в Заполярье для строительства военного аэродрома. Объект, созданный для нужд люфтваффе, получил название по близлежащему поселению коренного народа саамов — Наутси. Крымчанин умер в 1944 году и был погребен на территории лагеря.

На территории Наутси (сейчас это приграничная зона РФ) ведутся поисковые работы. Экспедиция подняла и захоронила 318 человек.

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