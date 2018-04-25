Волонтер движения "Лиза Алерт": информация – наше все

Волонтеры, занимающиеся поисками пропавших взрослых или детей, как один повторяют одну мантру: главный фактор успеха поиска — наличие и распространение информации. Участник окружного форума добровольцев Приволжского и Южного федеральных округов, который проходит в Саратове 23-26 апреля, руководитель добровольческого поискового отряда "Лиза Алерт" Константин Костырин рассказал, почему так важно иметь как можно больше сведений о пропавшем, кого искать сложнее всего и о чем обязательно нужно говорить со своими детьми.

История волонтерства Константина началась случайно, с интервью Ирины Воробьевой (Координатора "Лиза Алерт", журналиста радио "Эхо Москвы". — Прим. ред). Что-то в услышанном зацепило, захотелось узнать побольше о добровольцах, помогающих искать людей. Произошел тот самый случай, когда медиаволонтерство сработало на пять. В 2012 году, когда самого термина не существовало, а журналисты, умеющие повести за собой, уже были.

"С 2012 года, еще из Саратова, я стал активно следить за деятельностью "Лиза Алерт" в Москве, — рассказывает Константин. — Меня впечатлил масштаб проекта добровольческой организации, не смог усидеть, поехал в Москву и включился в работу сам".

© Пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Саратовской области Константин Костырин выступает на окружном форуме добровольцев Приволжского и Южного федеральных округов © Пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Саратовской области Константин Костырин выступает на окружном форуме добровольцев Приволжского и Южного федеральных округов

Потом будущий руководитель поискового отряда "Лиза Алерт" Константин Костырин вернулся в родной Саратов и начал собирать свою команду.

— Что запомнилось из практики больше всего?

— Был случай из разряда чудес: парень нашелся через два года. Была потеря памяти, оказался в другой части нашей необъятной родины. Я ездил убедиться, что это именно он, перед тем, как сообщить родителям.

А вообще запоминается, когда человека нашел именно ты. Дело коллективное, работает сразу много людей, и успех зависит от совокупности факторов.

Но когда сам первым видишь того, кого ищем, — это не забывается. В Саратове я находил дедушек, в Москве вытаскивал грибников.

В памяти остаются и резонансные поиски маленьких детей. Как правило, такие истории собирают очень много людей и держат всех на сильных эмоциях до самого финала. Хорошо, если он позитивный.

— Кого сложнее искать в городе?

— Тяжелее искать детей, конечно. С бабушками и дедушками есть отработанные схемы, и мы процентов на 70 можем предугадать их передвижение, зная что-то об их жизни.

Дети, извините за сленг, делятся на "бегунков" и "потеряшек". Бегунков тяжело и даже невозможно искать, если они сами сильно не хотят найтись.

С действительно потерявшимися маленькими детьми очень трудно морально — понимаешь, что каждый час это вопрос жизни и смерти.

Потерявшиеся в природной среде дети могут прожить несколько дней или несколько часов — зависит от места, погоды, одежды, возраста. В прошлом году мальчишку на пятый день нашли, слава богу, живым.

— То есть все-таки информация — главный фактор?

— Хороший опыт есть у ‘AMBER Alert'. Эта волонтерская организация с государственной поддержкой существует уже лет 30, наверное. В районе, где пропал ребенок (особенно если есть подозрение о похищении), сразу всем на телефон приходят оповещения в особом формате, работающем, даже если у телефона выключен звук. Сообщения постоянно выходят по телевизору, на радио, фото ребенка появляется на рекламных щитах.

Это еще и психологическое давление на похитителя. Очень эффективно.

В Саратове у нас был случай похищения, когда мы очень широко распространяли информацию и ребенка отпустили. То есть это работает.

Гораздо больше шансов найти человека, если подключаются все — СМИ, телефонные компании, рекламные агентства с местами наружной рекламы… чем больше, тем лучше.

— Каких людей вы ждете у себя в организации?

— Людей на основные задачи — да, но лишних у нас не бывает.

Больше всего нужны люди для работы с информацией — репосты в соцсетях, прозвоны. Это 90 процентов нашей работы. И делать ее может любой человек. У нас работают несколько инвалидов-колясочников, люди с другими физическими ограничениями. Информация — наше все.

Мы не пошлем человека без спецподготовки в лес или в колодец. Большая часть работы, повторюсь, — распространение информации и опрос, патрулирование улиц.

— О чем поговорить с ребенком, чтобы он не потерялся или его проще было бы найти?

— Периодически проговаривайте с ребенком ситуацию: ты потерялся в торговом центре, в городе, в толпе. Никуда бежать не нужно. Стой на месте, так родители найдут тебя быстрее.

Если страшно стоять одному, можно обратиться к милиционеру или к женщине с детьми (наименьший риск), сказать: я потерялся, постойте со мной.

С определенного возраста ребенок должен знать как зовут родителей и свой адрес.

Мы проводим для родителей специальные школы. Недавно провели всероссийскую акцию по 12 регионам "Родительское собрание Лизы Алерт".

Учитесь не теряться, друзья!

Если у вас есть истории о социальных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.