Игра в добровольца: как устроены социальные квесты

О том, что такое социальный квест, как с помощью современного игрового формата научить людей делать добро и вовлечь их в волонтерскую деятельность, читайте в нашем материале.

Квесты — игры, предполагающие поэтапное выполнение различных заданий, — в последние годы приобрели в России большую популярность, а число их разновидностей постоянно растет. Компьютерные и живые, индивидуальные и командные, веселые и страшные — квест для развлечения можно найти на любой вкус, в том числе и для тех, кто готов совмещать приятное времяпрепровождение с общественно полезными делами: на них ориентированы появившиеся недавно социальные квесты.

Организаторы всероссийского конкурса социальных квестов "Флагман" определяют этот тип как добровольческий проект, представленный в виде интерактивной игры с заданной сюжетной линией, ориентированный на достижение социально полезного результата, выполненный по специальному алгоритму и предполагающий выполнение различных заданий в определенные сроки.

Проще говоря, если сам жанр квеста предполагает в процессе игры поиск чего бы то ни было — предметов, подсказок или сообщений — и выполнение заданий, то социальный квест направлен на поиск и решение различных социальных проблем, окружающих нас в повседневной жизни. Тематика при этом может быть самой разнообразной.

Одни квесты предлагают бороться с проблемой нетерпимости в обществе через воссоздание чуждой человеку социальной среды (другой нации, общества инвалидов, бездомных и так далее), в которой ему предстоит прожить какое-то время. Другие направлены на помощь людям с ограниченными возможностями через поиск и устранение физических и коммуникативных барьеров.

Существуют игры, дающие навыки ориентирования и выживания в дикой природе, направленные на решение городских проблем и развитие местных сообществ, а также квесты, цель которых — просто поделиться хорошим настроением и добрыми поступками, и многие другие.

Жанр социального квеста привлекает все больше людей, поскольку добровольчество сейчас само по себе интересно людям, а квесты очень популярны в молодежной среде, считает президент Фонда развития молодежных волонтерских программ и руководитель конкурса "Флагман" Татьяна Арсеньева.

Мы выбрали этот жанр, поскольку квесты носят обучающий характер, а получаемая информация не звучит как нотации, легко воспринимается, поэтому, проходя какие-то этапы и выполняя различные задания, участники получают важные социальные навыки, — отметила она.

Не менее важно и то, что социальные квесты позволяют вовлечь людей, особенно молодежь, в разработку и реализацию социальных проектов и опробовать на практике те или иные идеи, которые потом могут стать основой для волонтерской деятельности.

По словам Арсеньевой, когда молодым людям просто рассказывают о том, как важно делать добрые дела, это может показаться не слишком увлекательным занятием.

"В то же время квест — это крайне удачная форма вовлечения в добровольческую деятельность, поскольку, во-первых, через игру участники достаточно быстро получают результаты. Во-вторых, когда они сами не просто участвуют, а видят проблему, которую могут решить в команде единомышленников, это устойчиво формирует интерес к дальнейшей более серьезной работе", — пояснила она.

Не исключено, что популярность жанра, как и разнообразие квестов, будет только расти, ведь в мае финалисты конкурса представят новые интересные проекты, которые будут опробованы на соревнованиях и позже растиражированы в российских регионах.

Александр Зиновьев