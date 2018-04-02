Год волонтера
Игра в добровольца: как устроены социальные квесты
© РИА Новости / Евгения Новоженина
17:1002.04.2018
(обновлено: 17:21 02.04.2018)
0950

Игра в добровольца: как устроены социальные квесты

О том, что такое социальный квест, как с помощью современного игрового формата научить людей делать добро и вовлечь их в волонтерскую деятельность, читайте в нашем материале.

Квесты — игры, предполагающие поэтапное выполнение различных заданий, — в последние годы приобрели в России большую популярность, а число их разновидностей постоянно растет. Компьютерные и живые, индивидуальные и командные, веселые и страшные — квест для развлечения можно найти на любой вкус, в том числе и для тех, кто готов совмещать приятное времяпрепровождение с общественно полезными делами: на них ориентированы появившиеся недавно социальные квесты.

Социальное волонтерство: доброволец широкого профиля
© РИА Новости / Артем Житенев
Социальное волонтерство: доброволец широкого профиля
Организаторы всероссийского конкурса социальных квестов "Флагман" определяют этот тип как добровольческий проект, представленный в виде интерактивной игры с заданной сюжетной линией, ориентированный на достижение социально полезного результата, выполненный по специальному алгоритму и предполагающий выполнение различных заданий в определенные сроки.

Проще говоря, если сам жанр квеста предполагает в процессе игры поиск чего бы то ни было — предметов, подсказок или сообщений — и выполнение заданий, то социальный квест направлен на поиск и решение различных социальных проблем, окружающих нас в повседневной жизни. Тематика при этом может быть самой разнообразной.

Одни квесты предлагают бороться с проблемой нетерпимости в обществе через воссоздание чуждой человеку социальной среды (другой нации, общества инвалидов, бездомных и так далее), в которой ему предстоит прожить какое-то время. Другие направлены на помощь людям с ограниченными возможностями через поиск и устранение физических и коммуникативных барьеров.

Помощь ближнему как смысл жизни: как работают волонтеры в России
© Фотографии предоставлены Ассоциацией волонтерских центров
Помощь ближнему как смысл жизни: как работают волонтеры в России
Существуют игры, дающие навыки ориентирования и выживания в дикой природе, направленные на решение городских проблем и развитие местных сообществ, а также квесты, цель которых — просто поделиться хорошим настроением и добрыми поступками, и многие другие.

Жанр социального квеста привлекает все больше людей, поскольку добровольчество сейчас само по себе интересно людям, а квесты очень популярны в молодежной среде, считает президент Фонда развития молодежных волонтерских программ и руководитель конкурса "Флагман" Татьяна Арсеньева.

Мы выбрали этот жанр, поскольку квесты носят обучающий характер, а получаемая информация не звучит как нотации, легко воспринимается, поэтому, проходя какие-то этапы и выполняя различные задания, участники получают важные социальные навыки, — отметила она.

Не менее важно и то, что социальные квесты позволяют вовлечь людей, особенно молодежь, в разработку и реализацию социальных проектов и опробовать на практике те или иные идеи, которые потом могут стать основой для волонтерской деятельности.

По словам Арсеньевой, когда молодым людям просто рассказывают о том, как важно делать добрые дела, это может показаться не слишком увлекательным занятием.

Экологическое волонтерство: посмотреть мир, помогая природе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Экологическое волонтерство: посмотреть мир, помогая природе
"В то же время квест — это крайне удачная форма вовлечения в добровольческую деятельность, поскольку, во-первых, через игру участники достаточно быстро получают результаты. Во-вторых, когда они сами не просто участвуют, а видят проблему, которую могут решить в команде единомышленников, это устойчиво формирует интерес к дальнейшей более серьезной работе", — пояснила она.

Не исключено, что популярность жанра, как и разнообразие квестов, будет только расти, ведь в мае финалисты конкурса представят новые интересные проекты, которые будут опробованы на соревнованиях и позже растиражированы в российских регионах.

Александр Зиновьев

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена