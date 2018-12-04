Не доверяй и проверяй: добровольцам рассказали, как работать с информацией

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В рамках Международного форума добровольцев прошла сессия, посвященная медиаволонтерству. Заместитель исполнительного директора Международной ассоциации студенческого телевидения Сергей Косенчук отметил, что зачастую медиаволонтер может сделать более интересный материал, чем профессиональный журналист.

"Сейчас очень важно, кто и как делает материал. И на самом деле непрофессионалы могут делать даже интереснее, потому что сейчас важны именно форматы подачи материала. Именно то, как вы рассказываете, с каким посылом", — отметил Косенчук.

При этом он призвал нынешних и будущих медиаволонтеров не только задумываться над контентом, который они производят, но и уделять внимание дистрибуции материала и четко анализировать аудиторию, для которой предназначен контент.

Для каждой аудитории нужная своя подача информации. Для молодой аудитории, например, важен более динамичный монтаж, ритмичная музыка. Для людей более старшего возраста нужна другая подача, более размеренная", — сказал спикер.

Руководитель проекта "Год волонтера" на сайте РИА Новости Мария Ферсман в свою очередь отметила, что медиаволонтеру следует четко представлять, для какого СМИ он хочет дать информацию. Контент должен затрагивать конкретную аудиторию, а не быть абстрактным. Важен и масштаб события: является ли информационный повод региональным или имеет федеральное значение?

Спикеры рассказали собравшимся о правилах информационной гигиены. Соблюдать их важно, чтобы не попасться в руки мошенников или манипуляторов и не распространять фейковую информацию. Одно из правил информационной гигиены — жесткий фактчекинг. Каждую новость следует проверять минимум в трех источниках.

"Это не должны быть три репоста одной новости или три новости, написанные по одному источнику. Нужно искать именно три разных источника, которые пишут об одном и том же событии", — подчеркнула Мария Ферсман.

Кроме того, выступающие напомнили слушателям о типах медиаволонтерства. Медиаволонтером можно назвать как журналиста, который бесплатно в свободное время пишет о каком-то событии, так и человека, занимающего волонтерской деятельностью и пишущего об этом заметки. Еще к медиаволонтерам относятся добровольцы, которые делают репосты текстов всевозможных социальных материалов.

В завершение встречи Сергей Косенчук сообщил, что в ближайшее время будет открыт молодежный центр медиакоммуникаций. Этот центр должен стать площадкой для обучения медиаволонтеров. Бесплатный набор на обучение, по словам Косенчука, стартует в середине декабря.