Год волонтера
Итоговое занятие: что узнали участники школы медиаволонтера за 2018 год
© Мария Ферсман
(обновлено: 17:37 02.12.2018)
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Итоговое занятие: что узнали участники школы медиаволонтера за 2018 год

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В рамках полезной программы Международного форума волонтеров состоялось заключительное занятие школы медиаволонтера, на котором директор дирекции государственных интернет-проектов МИА "Россия сегодня" Елена Давыдова и руководитель проекта "Год волонтера" на сайте РИА Новости Мария Ферсман подвели итоги работы школы и обсудили со слушателями планы на следующий год.

Весь этот год мы ездили по разным регионам России и не только учили волонтеров, как правильно читать новости и писать о своей деятельности, но и учились сами. Мы рассказывали о лучших волонтерских практиках и надеемся, что наши материалы смогут воодушевить других людей делать добрые дела, повторять ваши успехи", — отметила Елена Давыдова в начале встречи, которая прошла в винтажном зале "Винзавода". 

Помощь в два клика: чему может научить школа медиаволонтера
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Помощь в два клика: чему может научить школа медиаволонтера

Эксперты школы медиаволонтера прошлись по основным, наиболее сложным и дискуссионным темам, связанным с освещением добровольчества в СМИ и социальных сетях: принципы информационной гигиены, фейковые новости, правила проверки достоверности информации и особенности взаимодействия представителей третьего сектора с журналистами. 

"Не забывайте собирать информацию о работе вашей добровольческой организации: количество участников, их профессии, число проведенных акций и так далее. Из этой информации журналист сможет сделать качественный бэкграунд о вашей деятельности, ему не придется искать эту информацию в интернете, и он точно не перепутает данные", — подчеркнула Мария Ферсман.

В рамках дискуссии участники задали экспертам школы интересующие их вопросы: как искать и мотивировать медиаволонтеров, можно ли публиковать в социальных сетях и на сайтах СМИ фотографии детей, как воодушевлять школьников на волонтерскую деятельность, если в классе не принято публично заявлять об этом. 

Задача школы медиаволонтера ‒ научить ответственно относится к информации
© Мария Ферсман
Задача школы медиаволонтера ‒ научить ответственно относиться к информации

Кроме того, участники задали вопрос о том, как изменилось отношение к волонтерам и добровольчеству у представителей органов государственной власти и общества в целом.

"Нам по долгу службы приходится много беседовать с чиновниками разного ранга. Если накануне Года добровольца они не всегда понимали, что им делать с волонтерами, то сейчас задумываются, какие бы еще активности придумать вместе с вами. Вы показали, что можете менять мир к лучшему, вы активны и ответственны. Такое изменение в отношении к вам — важный результат этого года", — отметила Елена Давыдова. 

Мария Ферсман в свою очередь подчеркнула, что если до 2018 года при упоминании волонтеров в воображении большинства людей возникали улыбающиеся молодые люди в форменной одежде Олимпиады или Универсиады, то в этом году представления большинства качественно изменились.

Волонтерство потеряло возрастные границы: сегодня добровольцем может стать и школьник, и пенсионер. Добровольцы теперь — это не только крупные события, но и экологические акции, социальные проекты и культурные события", — рассказала Мария Ферсман, назвав такое изменение еще одним важным итогом 2018 года. 

Главное – верить: советы зама главного редактора МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Евгений Биятов
Главное – верить: советы зама главного редактора МИА "Россия сегодня"
Но самым ярким моментом мероприятия стала тишина. Ни одного ответа не последовало на традиционный вопрос Елены Давыдовой: "Считаете ли вы, что о вашей организации или деятельности в СМИ пишут мало или плохо?".

"Это успех — наш и ваш. Это значит, что год прошел не зря. Но мы будем продолжать нашу работу, ездить с занятиями школы медиаволонтера, отвечать на вопросы, которые вы будете присылать на наш почтовый ящик sn@rian.ru, делиться вашими историями", — подчеркнула Елена Давыдова.

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