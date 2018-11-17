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Медиасопровождение ресурсных центров волонтерства обсудили в Екатеринбурге
© Ольга Дадыкина
(обновлено: 12:42 17.11.2018)
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Медиасопровождение ресурсных центров волонтерства обсудили в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Работу с журналистами и позиционирование волонтерских центров в социальных сетях и медиа обсудили на Всероссийском форуме ресурсных центров добровольчества в Екатеринбурге в субботу.

Эксперт школы медиаволонтера МИА "Россия сегодня" Мария Ферсман рассказала о механизме взаимодействия ресурсных и волонтерских центров со СМИ.

Мария отметила, что специфику деятельности ресурсных центров сложно понять журналистам и широкой аудитории, которые не связаны с волонтерством.

Сложно ожидать, что медиа будут приходить к вам за тем, чтобы узнать, что вы делаете как ресурсный центр. Скорее всего, они придут за историями волонтерских центров. Любой контент, который хочет сделать медиа, должен быть интересен для широкой аудитории: это либо веселые истории, либо важные и полезные темы для региона, либо эмоции", — поделилась Мария.

Эксперт порекомендовала ресурсным центрам следить за тем, что делают волонтеры, которые к ним обращаются, собирать интересную информацию и именно ее предоставлять СМИ вместо сухих фактов и отчетов.

Метелев: ресурсные центры появятся в каждом регионе РФ
© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров
Метелев: ресурсные центры появятся в каждом регионе РФ

Мария также отметила, что ресурсным центрам стоит готовить спикера перед общением со СМИ: рассказывая историю, ему следует отметить помощь ресурсного центра в осуществлении задачи — это позволит повысить число упоминаний центра в медиа.

Заместитель руководителя АНО "Ассоциация волонтеров Южного Урала" Ольга Еникеева в свою очередь поделилась с аудиторией основами ведения соцсетей для волонтерских организаций.

Ольга рассказала, как центрам правильно освещать деятельность в социальных сетях, с чего начать ведение своей страницы, как достигнуть необходимых целей.

Изначально нужно придумать общую концепцию, что вы хотите донести", — рассказала Ольга, отметив, что при этом информация должна подаваться легко и кратко.

На примере сайтов волонтерских организаций замруководителя продемонстрировала приемы коммуникации с аудиторией, из чего может состоять контент страницы: призыв к действию, мнения и советы, мотивационные фразы, обратная связь, интересные цифры, виджеты, хештеги и так далее.

Ольга порекомендовала участникам выделить для себя понравившиеся группы и сначала вести страницу подобным образом.

"Чтобы проанализировать работу, полезно спросить мнение своих волонтеров, ведь страница в первую очередь создается для них", — подчеркнула спикер.

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© МИА Россия Сегодня 2018
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