Год волонтера
Будни журналистов и единороги: в Океане прошел урок школы медиаволонтера
© РИА Новости / Мария Давыдова
(обновлено: 18:16 05.10.2018)
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Будни журналистов и единороги: в "Океане" прошел урок школы медиаволонтера

ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Социальная ответственность, благотворительность, патриотизм, гражданское просвещение — такие непростые темы обсуждали и разбирали на очередном офлайн-занятии школы медиаволонтера МИА "Россия сегодня" участники смены "Ты решаешь!" во всероссийском детском центре "Океан". Вместе с экспертами агентства перед учениками выступил председатель комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Александр Ткаченко.

Не бояться критики и вести статистику: эксперты о работе волонтеров со СМИ
© Фото предоставлено министерством образования и молодежной политики Рязанской области
Не бояться критики и вести статистику: эксперты о работе волонтеров со СМИ

Школьники попробовали себя в роли настоящих журналистов: прослушали выступление спикера на пресс-конференции, наладили взаимодействие с пресс-секретарем эксперта и организовали пресс-подход, где смогли задать интересующие их вопросы, разработали стратегию продвижения материала в социальных сетях, а также прописали сценарий видеосюжета о прошедшем мероприятии.

"Наша цель — научить вас работать с информацией, не бояться важных и известных спикеров и общаться с ними правильно. Вы все уже активные члены общества, поэтому я хочу, чтобы в конце занятия у вас сложилось понимание терминов, чтобы вы могли объяснить, что они означают. Давайте вместе с вами все это проработаем, пропустим через себя. Смело используйте примеры из жизни и собственные размышления", — обратилась к волонтерам руководитель дирекции государственных интернет-проектов МИА "Россия сегодня" Елена Давыдова.

В свою очередь руководитель спецпроекта "Год волонтера" на ria.ru Мария Ферсман рассказала добровольцам об основных форматах работы журналистов и поделилась советами из собственной практики.

Единороги и надежда

Большинство добровольцев подошли к выполнению задания максимально ответственно и неукоснительно следовали советам представителей агентства, а некоторые решили разнообразить мастер-класс, выполнив задания в творческом ключе.

Например, участники одной из команд инсценировали съемки ролика с опросом местных жителей на улицах города, в то время как волонтеры из другой команды подготовили необычную новость о развитии благотворительности.

"В городе Доброленд 5 октября стартовала акция "Рог помощи", которую провели волонтеры-неформалы. Вся нестандартная молодежь соединилась и начала шить плюшевых единорогов. Каждый из них был особенным: например, с Дальнего Востока был с окраской тигра, а из Рязани — с эмблемой ВДВ", — рассказали экспертам юные добровольцы.

И "живой" ролик, и новость из мира грез имели большой успех как у собравшихся добровольцев, так и журналистов.

© РИА Новости / Мария ДавыдоваРуководитель дирекции государственных интернет-проектов МИА "Россия сегодня" Елена Давыдова и председатель комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Александр Ткаченко во время занятия
© РИА Новости / Мария Давыдова
Руководитель дирекции государственных интернет-проектов МИА "Россия сегодня" Елена Давыдова и председатель комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Александр Ткаченко во время занятия

Весело — о важном

Нестандартным подходом к подаче серьезного материала на мероприятии отличились не только школьники. В роли эксперта для новоиспеченных работников СМИ выступил Александр Ткаченко, который коротко и емко рассказал школьникам о важных социальных проблемах, а также ответил на уточняющие вопросы аудитории.

В ногу со временем: серебряным волонтерам в Уфе рассказали о соцсетях
© Ксения Алфимова
В ногу со временем: "серебряным" волонтерам в Уфе рассказали о соцсетях

Перейдя к теме патриотизма, спикер сделал многозначительную паузу, а затем выразил свою позицию с помощью музыки. "Широка страна моя родная…", — прозвучали слова известной песни в стенах образовательного блока лагеря, после чего Ткаченко поделился с добровольцами забавной историей, которая удачно дополнила его выступление.

"Вы знаете где находится Япония? А где Шотландия? Все остальное между ними — это Россия", — процитировал анекдот член ОП РФ. Но несмотря на легкое начало разговора, эксперт напомнил, что патриотизм является естественным чувством гордости и любви к своей стране.

Мастер-класс завершился троекратным бойким спасибо, после чего добровольцы отправились на обед. Главное правило они уяснили сразу: хороший журналист — сытый журналист.

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