В ногу со временем: "серебряным" волонтерам в Уфе рассказали о соцсетях

УФА, 1 окт — РИА Новости. В рамках всероссийского форума "серебряных" добровольцев-наставников "Молоды душой" в Уфе состоялось очередное офлайн-занятие школы медиаволонтера.

Как писать о своих проектах и продвигать их в социальных сетях, участникам встречи рассказали начальник отдела социальных сетей МИА "Россия сегодня" Максим Жестков и координатор ЕИС "Добровольцы России" Елизавета Соловьева.

В первую очередь спикеры объяснили собравшимся, как развивается интернет-пространство, рассказали о современных тенденциях в социальных сетях, а затем добровольцы поделились проблемами и страхами, связанными с интернетом.

"Не надо бояться пользоваться интернетом, приложениями, социальными сетями. Они имеют массу инструментов, которые могут помочь вам рассказать о вашем проекте, найти партнеров, волонтеров — людей, которые разделяют ваши взгляды и готовы помочь развивать вашу деятельность", — рассказал Жестков.

По мнению эксперта, осваивать соцсети нужно методично: изучать их особенности, возможности и механизмы работы, а затем применять полученные знания для развития инициатив, например использовать хештеги, отвечать на комментарии пользователей, спрашивать их мнение.

Спикер также призвал не расстраиваться, если поначалу нет активного отклика аудитории, так как это не повод опускать руки и бросать начатое.

Не стоит думать, что это площадки только для молодых. Соцсети — это ресурсы, которые имеют сейчас колоссальное значение, и этим надо пользоваться. Общайтесь со своей аудиторией, поднимайте важные проблемы, играйте на федеральной повестке дня", — подчеркнул Жестков.

Кроме того, эксперты рассказали о ресурсах, где активисты могут найти полезную информацию, а также выбрать деятельность по различным направлениям.

"Единая информационная система "Доброволец России" — это не просто самая большая волонтерская сеть в нашей стране. Это возможность волонтерам найти подходящее для себя мероприятие, а организаторам — найти волонтеров", — рассказала координатор сети Елизавета Соловьева.

В завершение встречи добровольцы задали спикерам вопросы, которые не успели задать в рамках мероприятия.

"Большое спасибо экспертам, они дали конкретную, ясную и понятную информацию, ответили на все вопросы. Обязательно будем использовать новые знания в развитии нашей деятельности", — поделилась впечатлениями с корреспондентом спецпроекта "Год волонтера" одна из участниц встречи.

"Занятие очень понравилось! Сегодня нам рассказали, как вести свою деятельность в соцсетях так, чтобы она была максимально эффективной. У многих из нас возникали трудности с доступностью информации: книг мало, а где же еще узнать? Спикеры подсказали нам площадки и ресурсы в интернете. За это большое им спасибо", — добавила ее коллега.

Проект "Школа медиаволонтера", инициированный МИА "Россия сегодня", посвящен информационному волонтерству. Его главная задача — наладить коммуникацию между волонтерскими организациями, а также научить людей эффективно и грамотно распространять информацию с просьбой о помощи, привлекать участников на благотворительные мероприятия, отличать реальную благотворительность от мошенничества.