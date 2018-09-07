Участники форума в Челябинске узнали о правилах безопасности в соцсетях

ЧЕЛЯБИНСК, 7 сен — РИА Новости. В рамках выставки-форума в Челябинске "Вместе ‒ ради детей! Вместе 10 лет" прошло очередное занятие школы медиаволонтера. На этот раз темой мастер-класса стала информационная гигиена. Занятие для собравшихся провел начальник отдела социальных сетей МИА "Россия сегодня" Максим Жестков.

В своей лекции он сформулировал основные правила потребления информации в социальных сетях и в целом в интернете. Любую информацию, по словам Максима Жесткова, следует проверять как минимум по трем различным источникам. Наибольшее доверие во время фактчекинга должны вызывать крупные СМИ и люди, которые передают информацию непосредственно с места события.

"Если вы увидели какую-то информацию в социальных сетях, возможно, сенсационную или эмоционально призывающую к каким-то действиям, лучше не торопиться делать перепост или предпринимать какие-либо другие действия. Сначала надо посмотреть, что об этом написали различные СМИ, составить для себя картину. Затем посмотреть, что написали пользователи, присутствующие непосредственно на месте, для этого можно использовать геотеги", — рассказал Жестков.

Также он отметил, что еще одним важным правилом достоверности информации является ее визуальное подтверждение.

Кроме того, спикер призвал внимательно относиться не только к информационным публикациям в социальных сетях, но и к фейковый аккаунтам. С помощью таких аккаунтов злоумышленники могут заниматься мошенничеством, кибербуллингом и причинять другой вред.

"Чтобы понять, фейковый аккаунт или нет, сначала нужно составить некое визуальное досье, посмотреть, когда этот аккаунт был создан, сколько друзей у этого аккаунта, а также оценить не только количество, но и качество подписчиков. Если его друзья состоят из таких же подозрительных аккаунтов с невнятными фото, то это уже серьезный звоночек", — заявил Жестков и добавил, что у фейковых аккаунтов могут быть в друзьях реальные люди, так как некоторые пользователи не очень разборчивы при добавлении подписчиков, чем и пользуются создатели фальшивых страниц.

Какое-то время, добавившись в друзья, эти фейковые аккаунты сидят в засаде. Но потом они начинают проявлять себя: присылать спам, рекламировать какие-то услуги и пытаться втянуть во всевозможные авантюры", — поделился он.

В ходе выступления Максим Жестков рассказал собравшимся и о смертельных играх, в которые зачастую вовлекают несовершеннолетних. К таким опасным играм относятся, например, "Синий кит" и "Момо".

"Эти игры основаны на одном единственном принципе. Какой-то человек, сидя у себя дома в маечке, находит какие-то базы аккаунтов и начинает методично давить на психику детей. Сначала он предлагает какие-то легкие и довольно интересные задания, а потом все переходит в более серьезную фазу. Они вовлекают детей, и, к сожалению, зачастую организаторы этих смертельных игр ставят своей целью суицид ребенка", — рассказал Максим Жестков.

Для того чтобы предотвратить трагедию, важно знать, как вести себя в социальных сетях, когда кто-нибудь обратился с предложением поучаствоать в странной игре. Взрослым начальник отдела социальных сетей МИА "Россия сегодня" порекомендовал установить доверительные отношения и контакт с ребенком, чтобы он не стеснялся рассказать, что происходит в его жизни. Также ведущий мастер-класса отметил, что очень важно сразу же отказаться от участия в такой игре, а если же игра уже началась, то всегда можно пожаловаться на аккаунт, который ведет игру, в администрацию социальной сети. Также можно отметить подозрительного пользователя как спам и заблокировать его.

Эти инструменты защиты есть, но дети зачастую о них не знают, и их родители тоже, так как они не сильно вовлечены в социальные сети", — подчеркнул спикер.

Проект "Школа медиаволонтера", инициированный МИА "Россия сегодня", посвящен информационному волонтерству, его главная задача — наладить коммуникацию между волонтерскими организациями, а также научить людей эффективно и грамотно распространять информацию с просьбой о помощи, привлекать участников на благотворительные мероприятия, отличать реальную благотворительность от мошенничества.