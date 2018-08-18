Пишем с пользой: урок медиадобра прошел в Братеевском парке Москвы

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В рамках международного фестиваля фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке Москвы школа медиаволонтера провела очередное офлайн-занятие.

В Год добровольца в России крупнейший международный фестиваль пиротехнического искусства посвящен теме добра и волшебства. На два дня Братеевский парк стал территорией добрых дел — во время фестиваля пройдет большое количество благотворительных и волонтерских акций.

Школа медиаволонтера не осталась в стороне от заявленной цели и провела мастер-класс под названием "Увидел добро — расскажи миру". А как это сделать правильно, слушателям рассказала спикер школы, журналистка Инна Мурга.

На мастер-классе слушатели познакомились с целями проекта, возможностями, которые дает участие в нем, а также способами рассказать свою историю и ее правильным оформлением. Спикер рассказала, как при желании поделиться информацией о добрых делах, не попасть в руки мошенников и не стать объектом манипуляций.

Также участники офлайн-урока получили практические советы опытной журналистки о том, как стать грамотным медиаволонтером и писать с пользой, а в конце потренировались на реальных примерах.

"Школа медиаволонтера" — специальный проект МИА "Россия сегодня", инициированный агентством в рамках поддержки Года волонтера в России.