Мастер-класс школы медиаволонтера пройдет в рамках фестиваля фейерверков

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" проведет занятие школы медиаволонтера на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском парке. Мастер-класс "Расскажи о добре миру" состоится 18 августа в лаунж-зоне РИА Новости.
Проект "Школа медиаволонтера", инициированный МИА "Россия сегодня", посвящен информационному волонтерству, его главная задача — наладить коммуникацию между волонтерскими организациями, а также научить людей эффективно и грамотно распространять информацию с просьбой о помощи, привлекать участников на благотворительные мероприятия, отличать реальную благотворительность от мошенничества.