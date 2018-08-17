Мастер-класс школы медиаволонтера пройдет в рамках фестиваля фейерверков

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" проведет занятие школы медиаволонтера на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском парке. Мастер-класс "Расскажи о добре миру" состоится 18 августа в лаунж-зоне РИА Новости.

В нынешнем году, объявленном президентом России Годом добровольца, фестиваль фейерверков "Ростех" посвящен теме добра и волшебства. Партнерами мероприятия выступили благотворительные фонды "Линия жизни", "Старость в радость", "Проникая в сердце", фонд Константина Хабенского и фонд помощи хосписам "Вера". При их помощи в парке также пройдет несколько благотворительных мероприятий.

Проект "Школа медиаволонтера", инициированный МИА "Россия сегодня", посвящен информационному волонтерству, его главная задача — наладить коммуникацию между волонтерскими организациями, а также научить людей эффективно и грамотно распространять информацию с просьбой о помощи, привлекать участников на благотворительные мероприятия, отличать реальную благотворительность от мошенничества.