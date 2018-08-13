Новые легенды Кавказа: на форуме "Машук" прошла школа медиаволонтера

11 августа на склоне горы Машук началась смена одноименного молодежного образовательного форума Северо-Кавказского федерального округа. В день открытия в шатре "Россия" прошло очередное онлайн-занятие школы медиаволонтера. О том, какие темы и проекты представили там участники форума "Машук", читайте в нашем репортаже.

Более 1000 молодых людей со всех регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) приняли участие в форуме "Машук-2018" в Пятигорске. Кстати, форум проходит в городе уже в девятый раз. Первая смена 2018 года посвящена добровольчеству. На ней молодые люди знакомятся с лучшими социальными инициативами Северного Кавказа, многие представлены прямо на территории лагеря, например "Экологическая тропа", которая презентует проекты всех регионов СКФО.

Образовательная программа форума началась после торжественной церемонии открытия. Среди мастер-классов и лекций была заявлена секция "#ДоброОнлайн: как и зачем рассказывать о волонтерстве", на которой выступили директор дирекции государственных интернет-проектов МИА "Россия сегодня" Елена Давыдова и директор АНО "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова.

Но и сами участники секции не просиживали всю лекцию "в телефоне", а получили шанс потренироваться в презентации себя и своих проектов. Елена Давыдова попросила слушателей-волонтеров ответить на вопрос "Что самое важное вы сделали в этом году?". Молодые люди открыто рассказали о своих проектах и поделились интересными историями.

Новые звезды Кавказа

Первым ответить на вопрос отважился студент четвертого курса Медицинского института Чеченского государственного университета, будущий хирург Бекхан Саидов. Он в этом году оказал первую помощь незнакомому человеку, и это событие произвело на него неизгладимое впечатление.

Кроме оказания непосредственной помощи людям, Бекхан хочет заинтересовать молодежь волонтерством в целом.

Нам нужно следовать современным трендам. Сейчас популярен именно формат видеоролика. Но заинтересовать людей полезными темами непросто. Необходимо делать контент, который зацепит зрителя и будет ему полезен, чтобы он мог смотреть и обучаться сам", — уверен будущий хирург.

У молодого человека есть мечта: снимать образовательные ролики о том, как придумывались авторские хирургические методики.

"Методики проведения таких операций создавались в интересных условиях. Приведу пример: Николай Иванович Пирогов был первым врачом-хирургом, кто внедрил повсеместное применение эфира для анестезии в России.

Если бы это качественно показать на видео, потом в кино и одновременно сопроводить медицинской информацией, знание распространялось бы быстро и стало доступно многим", — поделился идеей с корреспондентом проекта "Год волонтера" Бекхан.

© Мария Ферсман Ахмед Карданов из Нальчика дал несколько советов о том, как общаться с пациентами в больнице © Мария Ферсман Ахмед Карданов из Нальчика дал несколько советов о том, как общаться с пациентами в больнице

Представитель делегации Кабардино-Балкарии Ахмед Карданов из Нальчика рассказал о волонтерском проекте его медицинского колледжа, добровольцы из которого дежурят в больницах и в том числе оказывают психологическую поддержку одиноким пациентам.

Ахмед по просьбе корреспондента "Года волонтера" сформулировал несколько обязательных правил для общения волонтеров с пациентами в больницах.

"С больным нельзя говорить об их заболевании, если они сами о нем не заговорят. Нельзя обращаться к больным в преклонном возрасте "бабушка" и "дедушка", нужно говорить "девочки" и "мальчики". Нельзя создавать атмосферу спешки", — рассказал Ахмед.

Волонтер-медик также поделился самым сложным моментом в своем деле: слушать истории таких пациентов больно.

Надо оставлять свой характер и свои проблемы за пределами больницы. Мы должны быть теми, кто готов помочь, поддержать, поговорить и выслушать, а также обеспечить конфиденциальность. Это тоже очень важно", — поделился опытом Ахмед.

В колледже Карданова в добровольческое движение вовлечено порядка 100 волонтеров-медиков, и, по словам Ахмеда, они успевают выполнять все задачи.

Участники "Машука" также активно делились со спикерами секции опытом общения с журналистами. Например, Анна Ковнир, инициатор проекта "Тепло семьи", рассказала, что после публикаций о ее проекте на сайте РИА Новости и Агентства социальных инициатив, а также репортажа на "Общественном телевидении России" к ней решило присоединиться так много людей, что рук хватает на новые инициативы, уже для детей.

© Пресс-центр Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2018» Участники форума "Машук-2018" рассказывали на секции о своем опыте работы со СМИ © Пресс-центр Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2018» Участники форума "Машук-2018" рассказывали на секции о своем опыте работы со СМИ

В конце сессии Елена Давыдова предложила подготовить совместные материалы нескольким участникам встречи, рассказавшим о своих проектах. А также напомнила, что редакция проекта "Год волонтера" всегда готова обработать и опубликовать волонтерские истории и новости, которые приходят на редакционный ящик sn@rian.ru.

"Не пишите пресс-релизов"

Чтобы истории от 300 участников сессии были яркими и интересными, столичные эксперты рассказали форумчанам, как правильно общаться с представителями СМИ, а главное, какой контент интересен прессе.

Елена Давыдова рассказала слушателям о том, что журналистам уже наскучили пресс-релизы от организаций, они ищут яркие и жизненные истории для своей аудитории.

"СМИ ждут от вас истории, фактуру, конкретику, которыми вы готовы поделиться, а мы как профессионалы своего дела заинтересуемся и сделаем вместе профессиональный журналистский материал", — рассказала Елена Давыдова.

Эксперт также добавила, что если волонтерская организация сделает яркий проект или проведет интересное мероприятие, СМИ сами выйдут на связь с добровольцами и пришлют корреспондента, чтобы сделать хороший материал.

"Наша задача — научить вас писать и говорить о своих делах, о своих увлечения, о своей работе самостоятельно, так, чтобы вас услышали. И отсюда главный тезис: не надо скромничать", — кратко рассказала Елена Давыдова об основных задачах проекта "Школа медиаволонтера".

Она также подчеркнула, что в СКФО очень много ярких и интересных проектов, о которых создатели почему-то не готовы громко заявлять.

Это, наверное, природная застенчивость. Это неправильно. Делитесь своим опытом, потому что за вами последуют другие", — подытожила эксперт.

О тонкостях взаимодействия представителей НКО и СМИ рассказала и Елена Тополева-Солдунова. Она напомнила, что примерно 20 лет назад распространять информацию социальной тематики было намного сложнее, чем сейчас, когда существует множество СМИ и ряд блогов в социальных сетях имеют большую аудиторию, чем некоторые бумажные газеты.

"Очень часто для того, чтобы сегодня рассказать о своих делах или привлечь внимание к какой-то проблеме, можно просто интересно и ярко написать об этом в социальных сетях. Это тот инструмент, о котором мы все должны помнить", — подчеркнула директор АНО "Агентство социальной информации".

Елена Тополева-Солдунова также рассказала о работе своего агентства и перспективах трудоустройства молодежи в НКО. Кроме того, она подчеркнула, что навык самопрезентации и умение ярко писать пригодятся всем.

Хорошо рассказывать о себе тоже надо учиться. В любом случае это вам не повредит, кем бы вы ни были, где бы ни работали", — подытожила Тополева-Солдунова.

Добро на добро

Первый день форума в целом выдался у молодых людей крайне насыщенным: на церемонии открытия форума присутствовали почти все лидеры кавказских республик и представители федерального центра.

Такое внимание со стороны региональных и федеральных властей совершенно неудивительно, ведь перед участниками форума стоит важная задача: найти среди проектов, с которыми они приехали на "Машук", самые перспективные и достойные распространения. Об этом им напомнил Александр Матовников, передавая слова Президента России Владимира Путина:

"Молодежь — наша надежда, наша опора в движении вперед. Президент поставил задачу осуществить прорыв для нашего государства и, конечно, для Северо-Кавказского федерального округа. Здесь собралась самая талантливая, профессиональная, дружелюбная молодежь. Уверен, что вы, приехав домой, будете воплощать в жизнь опыт и навыки, которые здесь получите", — сказал полпред в СКФО.

Получается, что участникам форума в первый день не только дали добро на продуктивное состязание в поисках лучших проектов, но и рассказали, как своими победами правильно хвастаться.