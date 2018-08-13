Новые легенды Кавказа: на форуме "Машук" прошла школа медиаволонтера

11 августа на склоне горы Машук началась смена одноименного молодежного образовательного форума Северо-Кавказского федерального округа. В день открытия в шатре "Россия" прошло очередное онлайн-занятие школы медиаволонтера. О том, какие темы и проекты представили там участники форума "Машук", читайте в нашем репортаже.
Образовательная программа форума началась после торжественной церемонии открытия. Среди мастер-классов и лекций была заявлена секция "#ДоброОнлайн: как и зачем рассказывать о волонтерстве", на которой выступили директор дирекции государственных интернет-проектов МИА "Россия сегодня" Елена Давыдова и директор АНО "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова.
Но и сами участники секции не просиживали всю лекцию "в телефоне", а получили шанс потренироваться в презентации себя и своих проектов. Елена Давыдова попросила слушателей-волонтеров ответить на вопрос "Что самое важное вы сделали в этом году?". Молодые люди открыто рассказали о своих проектах и поделились интересными историями.
Новые звезды Кавказа
Первым ответить на вопрос отважился студент четвертого курса Медицинского института Чеченского государственного университета, будущий хирург Бекхан Саидов. Он в этом году оказал первую помощь незнакомому человеку, и это событие произвело на него неизгладимое впечатление.
Кроме оказания непосредственной помощи людям, Бекхан хочет заинтересовать молодежь волонтерством в целом.
Нам нужно следовать современным трендам. Сейчас популярен именно формат видеоролика. Но заинтересовать людей полезными темами непросто. Необходимо делать контент, который зацепит зрителя и будет ему полезен, чтобы он мог смотреть и обучаться сам", — уверен будущий хирург.
У молодого человека есть мечта: снимать образовательные ролики о том, как придумывались авторские хирургические методики.
"Методики проведения таких операций создавались в интересных условиях. Приведу пример: Николай Иванович Пирогов был первым врачом-хирургом, кто внедрил повсеместное применение эфира для анестезии в России.
Если бы это качественно показать на видео, потом в кино и одновременно сопроводить медицинской информацией, знание распространялось бы быстро и стало доступно многим", — поделился идеей с корреспондентом проекта "Год волонтера" Бекхан.
Представитель делегации Кабардино-Балкарии Ахмед Карданов из Нальчика рассказал о волонтерском проекте его медицинского колледжа, добровольцы из которого дежурят в больницах и в том числе оказывают психологическую поддержку одиноким пациентам.
Ахмед по просьбе корреспондента "Года волонтера" сформулировал несколько обязательных правил для общения волонтеров с пациентами в больницах.
"С больным нельзя говорить об их заболевании, если они сами о нем не заговорят. Нельзя обращаться к больным в преклонном возрасте "бабушка" и "дедушка", нужно говорить "девочки" и "мальчики". Нельзя создавать атмосферу спешки", — рассказал Ахмед.
Волонтер-медик также поделился самым сложным моментом в своем деле: слушать истории таких пациентов больно.
Надо оставлять свой характер и свои проблемы за пределами больницы. Мы должны быть теми, кто готов помочь, поддержать, поговорить и выслушать, а также обеспечить конфиденциальность. Это тоже очень важно", — поделился опытом Ахмед.
В колледже Карданова в добровольческое движение вовлечено порядка 100 волонтеров-медиков, и, по словам Ахмеда, они успевают выполнять все задачи.
Участники "Машука" также активно делились со спикерами секции опытом общения с журналистами. Например, Анна Ковнир, инициатор проекта "Тепло семьи", рассказала, что после публикаций о ее проекте на сайте РИА Новости и Агентства социальных инициатив, а также репортажа на "Общественном телевидении России" к ней решило присоединиться так много людей, что рук хватает на новые инициативы, уже для детей.
В конце сессии Елена Давыдова предложила подготовить совместные материалы нескольким участникам встречи, рассказавшим о своих проектах. А также напомнила, что редакция проекта "Год волонтера" всегда готова обработать и опубликовать волонтерские истории и новости, которые приходят на редакционный ящик sn@rian.ru.
"Не пишите пресс-релизов"
Чтобы истории от 300 участников сессии были яркими и интересными, столичные эксперты рассказали форумчанам, как правильно общаться с представителями СМИ, а главное, какой контент интересен прессе.
Елена Давыдова рассказала слушателям о том, что журналистам уже наскучили пресс-релизы от организаций, они ищут яркие и жизненные истории для своей аудитории.
"СМИ ждут от вас истории, фактуру, конкретику, которыми вы готовы поделиться, а мы как профессионалы своего дела заинтересуемся и сделаем вместе профессиональный журналистский материал", — рассказала Елена Давыдова.
"Наша задача — научить вас писать и говорить о своих делах, о своих увлечения, о своей работе самостоятельно, так, чтобы вас услышали. И отсюда главный тезис: не надо скромничать", — кратко рассказала Елена Давыдова об основных задачах проекта "Школа медиаволонтера".
Она также подчеркнула, что в СКФО очень много ярких и интересных проектов, о которых создатели почему-то не готовы громко заявлять.
Это, наверное, природная застенчивость. Это неправильно. Делитесь своим опытом, потому что за вами последуют другие", — подытожила эксперт.
О тонкостях взаимодействия представителей НКО и СМИ рассказала и Елена Тополева-Солдунова. Она напомнила, что примерно 20 лет назад распространять информацию социальной тематики было намного сложнее, чем сейчас, когда существует множество СМИ и ряд блогов в социальных сетях имеют большую аудиторию, чем некоторые бумажные газеты.
"Очень часто для того, чтобы сегодня рассказать о своих делах или привлечь внимание к какой-то проблеме, можно просто интересно и ярко написать об этом в социальных сетях. Это тот инструмент, о котором мы все должны помнить", — подчеркнула директор АНО "Агентство социальной информации".
Елена Тополева-Солдунова также рассказала о работе своего агентства и перспективах трудоустройства молодежи в НКО. Кроме того, она подчеркнула, что навык самопрезентации и умение ярко писать пригодятся всем.
Хорошо рассказывать о себе тоже надо учиться. В любом случае это вам не повредит, кем бы вы ни были, где бы ни работали", — подытожила Тополева-Солдунова.
Добро на добро
Первый день форума в целом выдался у молодых людей крайне насыщенным: на церемонии открытия форума присутствовали почти все лидеры кавказских республик и представители федерального центра.
"Молодежь — наша надежда, наша опора в движении вперед. Президент поставил задачу осуществить прорыв для нашего государства и, конечно, для Северо-Кавказского федерального округа. Здесь собралась самая талантливая, профессиональная, дружелюбная молодежь. Уверен, что вы, приехав домой, будете воплощать в жизнь опыт и навыки, которые здесь получите", — сказал полпред в СКФО.
Получается, что участникам форума в первый день не только дали добро на продуктивное состязание в поисках лучших проектов, но и рассказали, как своими победами правильно хвастаться.