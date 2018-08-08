Полезные советы школы медиаволонтера: пиши, читай, проверяй

Медиаволонтер – это доброволец, который не только помогает, но и правильно об этом рассказывает, умеет проверять информацию и в курсе всех важных тем в своей области. Именно для таких автивистов проект «Школа медиаволонтера» готовит советы и проводит офлайн-занятия. Как мы это делаем – смотрите в нашем ролике.