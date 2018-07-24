Задача школы медиаволонтера ‒ научить ответственно относиться к информации

ДВОРИКИ (Владимирская область), 24 июл — РИА Новости. На всероссийском образовательном молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме" выступила руководитель спецпроекта "Год волонтера" на ria.ru Елена Давыдова.

Выступление стало логическим продолжением темы, поднятой в рамках "Диалога на равных" с начальником управления президента РФ по общественным проектам Сергеем Новиковым, о том, что волонтерам надо доверять профессионализму СМИ в освещении добровольчества.

Елена Давыдова представила проект "Школа медиаволонтера" и рассказала об азах журналистского дела, а также дала практические советы по проверке информации в интернете.

"Мы не готовим себе замену. Волонтеры не обязаны поступать на журфак, пройдя нашу школу медиаволонтера. Мы просто хотим научить подрастающее поколение отвечать за то, что они написали, сняли и опубликовали, а также не становиться жертвами мошенников", — подчеркнула она.

Давыдова отметила, что за время работы школы медиаволонтера на почту проекта sn@rian.ru было прислано около 2 тысяч писем от добровольцев и волонтерских организаций.

Участники мастер-класса активно задавали вопросы и интересовались как критериями отбора новостей для спецпроекта "Год волонтера", так и методами борьбы с фейковыми новостями.

В ближайшем будущем обязательно будут курсы, на которых обучат людей отличать правду от лжи в информационном потоке", — сообщила Елена Давыдова.

Она также добавила, что в образовании появятся методы обучения, подходящие мышлению современной молодежи, например клиповые методы, которые помогут подрастающему поколению быстро отличить правду от лжи в большом объеме информации.