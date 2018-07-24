Сергей Новиков поддержал идею создания школ медиаволонтеров

ДВОРИКИ (Владимирская область), 24 июл — РИА Новости. Начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков поддержал идею создания медиашкол для волонтеров совместно со СМИ. Об этом он заявил на всероссийском образовательном молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме", отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.

Это улица с двусторонним движением, совершенно точно. Только освещать — это не видеть половины ресурса, потому что волонтеры крайне заинтересованы в том, чтобы об их акциях, об их проектах журналисты рассказывали", — сказал Новиков.

Он также отметил, что при широком освещении СМИ больше людей смогут получить помощь добровольцев.

Новиков также отметил, что сейчас существует специфическая схема потребления информации: люди реже заходят на сайты и больше читают ссылки в соцсетях. Волонтеры, по словам Новикова, не обучены работе с информацией в соцсетях. В этом журналистское сообщество могло бы помочь добровольцам, подчеркнул он.