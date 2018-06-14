Между хайпом и здравым смыслом: как СМИ освещают чрезвычайные ситуации

Роль СМИ в освещении чрезвычайных происшествий сложно переоценить. Но зачастую журналисты (а теперь еще и блогеры) в погоне за рейтингом и количеством просмотров во время ЧС выдают непроверенную, провокационную и даже опасную для людей информацию. Где же та грань, за которой журналистская работа по объективному информированию превращается мутный и отравляющий новостной поток?

Одной из самых страшных трагедий в истории современной России стал теракт на Дубровке — террористическая акция в Москве, длившаяся с 23 по 26 октября 2002 года, в ходе которой группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала заложников из числа зрителей мюзикла "Норд-Ост".

СМИ практически сразу включились в освещение этого события. Первое сообщение о том, что на спектакле "Норд-Ост" произошел захват заложников, прозвучало 23 октября около 22.00 в самом конце информационного выпуска телеканала "РЕН ТВ".На НТВ захват террористами заложников стал первой новостью в 22-часовом выпуске новостей. В 22.30 экстренный выпуск вышел и на Первом канале.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников Первое сообщение о том, что на спектакле «Норд-Ост» произошел захват заложников, прозвучало 23 октября около 22.00 © РИА Новости / Дмитрий Коробейников Первое сообщение о том, что на спектакле «Норд-Ост» произошел захват заложников, прозвучало 23 октября около 22.00

"Россия" стала последним из центральных каналов, который сообщил о захвате в 22.55. Позже ведущий "Вестей" Сергей Брилев объяснил такую задержку на "России" тем, что в первые минуты информация была противоречивой и работники канал ждали официальных подтверждений.

"Через 15 минут после первого потока информации, когда одна новость противоречила другой, мы поняли, что нужно давать только проверенную информацию. Иногда мы даже шли на осознанное отставание от коллег, только потому что ждали подтверждения от официальных источников", — заявил позже Сергей Брилев.

Но официального подтверждения стали ждать не все каналы. Многие включились в гонку за рейтингом. В следующие дни некоторые СМИ своими действиями поставили под угрозу операцию по освобождению заложников.

Так, передвижения спецназа по направлению к зданию ДК и начало штурма в 5.40 утра 26 октября начало транслировать в прямом эфире НТВ. Спустя несколько минут по требованию оперативного штаба, который опасался, что трансляция может нанести ущерб всей операции, показ был прерван.

© РИА Новости / Александр Поляков Передвижения спецназа по направлению к зданию ДК и начало штурма в 5.40 утра 26 октября начало транслировать в прямом эфире НТВ © РИА Новости / Александр Поляков Передвижения спецназа по направлению к зданию ДК и начало штурма в 5.40 утра 26 октября начало транслировать в прямом эфире НТВ

То, что террористы внимательно следили за сообщениями СМИ, в интервью Газете.ру подтвердил полковник ФСБ РФ, ветеран спецподразделения "Альфа" Сергей Милицкий, принимавший участие в операции по освобождению заложников в театральном центре.

"Журналисты стали очень подробно освещать события. Прямо в режиме онлайн снимали передвижения спецназа и милиции. А у террористов тоже был телевизор, и они все это внимательно смотрели", — заявил Милицкий.

"Абсолютный пофигизм по отношению к людям"



В те страшные дни среди заложников в здании на Дубровке была Наталья Старцева. В беседе в корреспондентами РИА Новости женщина подтвердила информацию, что террористы внутри здания внимательно смотрели за выпусками новостей.

Естественно, террористы старались следить за перемещением вне зданий. Они следили, потому что все это по телевизору показывали. Может быть, даже где-то это и мешало тем, кто нас освобождал. А мы, когда сидели там, не знали что творится. Мы просто сидели и боялись", — сказала Старцева.

Сами террористы ожидали и даже рассчитывали на такой информационный шквал. А вот для заложников, их близких, родственников и всех, кто переживал события у телевизора, вал не всегда проверенной информации был совершенно лишним.

© РИА Новости / Александр Поляков Одной из самых страшных трагедий в истории современной России стал теракт на Дубровке - террористическая акция в Москве, длившаяся с 23 по 26 октября 2002 года © РИА Новости / Александр Поляков Одной из самых страшных трагедий в истории современной России стал теракт на Дубровке - террористическая акция в Москве, длившаяся с 23 по 26 октября 2002 года

Как отмечал сразу после тех трагических событий министр печати Михаил Лесин (ныне покойный) в интервью "Коммерсанту", многие журналисты, мягко говоря, безответственно подошли к работе во время террористического акта.

"В истории с захватом на Дубровке некоторые журналисты продемонстрировали абсолютный пофигизм по отношению к людям", — заявлял Лесин.

Этой осенью на экраны выйдет фильм "Училка2:Испытание". Сюжет картины разворачивается вокруг тех трагических событий на Дубровке. Режиссер картины Алексей Петрухин сообщил в интервью РИА Новости, что в фильме затрагивается тема работы СМИ во время чрезвычайных ситуаций.

"Мы в кино тоже отыграли эту сцену, эта сцена о том, что террористов учат в учебных лагерях следить впервую очередь за информацией в СМИ. Они сами впервую очередь просят заложников в зале позвонить домой — рассказать обо всем. Они дают возможность максимально всех оповестить. У нас даже есть момент такой в фильме…там говорится: вы можете победить терроризм, запретите телевидение, радио, газеты. Запретите интернет. И вы победите терроризм. Потому что террористам прежде всего нужно освещение", — сказал Петрухин.

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В этом же фильме принял участие актер, руководитель компании "Чеченфильм" Беслан Терекбаев. О том, что такое жить в условиях постоянных террористических угроз, ЧП и информационный истерии, он знает не понаслышке. Как признается Беслан, он только несколько лет назад перестал видеть кошмары по ночам. По его мнению, любые репортажи в СМИ должны проходить тщательную фильтрацию.

"Мое личное мнение, что информацию о таких ЧП в СМИ надо выпускать только после проверки соответствующих органов. Чтобы люди могли это правильно воспринять, чтобы не сделать хуже. Порой в погоне за сенсацией некоторые журналисты готовы на все что угодно ради хайпа. От некоторых материалов может быть намного хуже, больше зла, чем сам террористический акт принес. Мое мнение: именно во время таких событий надо как-то фильтровать информацию", — сказал Терекбаев.

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Последним примером освещения в российских СМИ чрезвычайных происшествий стали события в Кемерове. Центральные каналы в первые часы выдавали информации очень дозированно. В этой связи даже появились обвинения в якобы замалчивании трагических событий и запрете на плохие новости в преддверии чемпионата мира по футболу в России. Об абсурдности этой версии тогда заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернется в таком масштабе. Но когда уже стал понятен ужасающий масштаб этой трагедии, я сам вчера смотрел телевизионные новости, коих в воскресенье не так много, и я видел материалы про это. Я не знаю, что обсуждается, я видел материалы про это", — цитировало Пескова РИА Новости.

"Что касается запрета на плохие новости — это полный абсурд, абсолютно. Не понимаю сути вопроса", — добавил он.

Зато на страницах блогеров с самого начала трагедии творился настоящий информационный хаос. Многие из них имеют сотни тысяч и более миллиона подписчиков, и по влиянию на зрителей их вполне можно вполне сравнить с традиционными СМИ.

Так ложную информацию о сотнях погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" активно распространял украинский пранкер Евгений Вольнов. На его YouTube-канале появилась запись от 25 марта, на которой он обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС, и интересуется, сколько "свободных мест" осталось в учреждениях.

Узнав, что в первом морге готовы принять не больше ста погибших, он заявил, что в скором времени к ним подвезут "более трехсот трупов".

Еще один популярный YouTube-канал Nemagia, который ведут кемеровские видеоблогеры, 26 марта выложил видео "Трагедия в Кемерово", где, ссылаясь на анонимные аудиозаписи, молодые люди озвучивают информацию то о "174 трупах", то о "355 жертвах" пожара.

Казалось бы, блогеры из Кемерова могли бы сами разобраться в сути событий на месте, а не доверяться каким-то анонимным источникам и сомнительным аудиозаписям. Но когда поднимается волна хайпа, а на горизонте маячит возможность заполучить новых подписчиков, увеличить число просмотров, а следовательно, заработать, проверка информации для некоторых уходит на второй план.

Среди тех, кто активно распространял непроверенные данные был и блогер Николай Соболев. Он стал известен широкой публике после того, как появился в нескольких телеэфирах, посвященных истории Дианы Шурыгиной.

27 марта молодой человек опубликовал видео с обвинением властей в умалчивании о числе жертв в Кемерове.

"Это видео я считаю крайне необходимым, ведь власти имеют обыкновение замалчивать детали крупнейших трагедий", — заявил Соболев. Позднее блогер удалил видео и извинился за дезинформацию. Но к этому времени ролик уже успел собрать более 5 миллионов просмотров, а информация передавалсь из уст в уста, а также с помощью мессенджеров.

© РИА Новости / Александр Кряжев Последним примером освещения в российских СМИ чрезвычайных происшествий стали события в Кемерове © РИА Новости / Александр Кряжев Последним примером освещения в российских СМИ чрезвычайных происшествий стали события в Кемерове

Наталья Старцева после освобождения из рук террористов в "Норд-Осте" каждую чрезвычайную ситуацию переносит особенно тяжело. Наталья пристально следила и за ситуацией в Кемерове. Переживаний ей добавило то, что в городе живет ее племянник, поэтому каждую новость она воспринимала вдвойне остро.

Последние события в Кемерово — у меня там живет племянник — это было страшно, дети погибли. Но вы посмотрите, опять же, что творилось! Сколько фейковых новостей было! Перевернули все, абсолютно все. Но так нельзя работать. Это необъективная подача информации. На мой взгляд, за такие вещи надо наказывать", — отметила Наталья Старцева.

Работу в СМИ, в том числе и во время крупных катастроф, регулируют закон "О СМИ", федеральныйзакон "О борьбе с терроризмом" и Конституция РФ. Однако ни один документ не может регулировать грань между здравым смыслом, объективной информацией и нагнетанием истерии в обществе. Здесь, кажется, в силу должны вступать не внешние законы, а внутренние установки каждого журналиста.