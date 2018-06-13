Безопасность 2.0: как общество противостоит киберпреступности

В современном мире информационное пространство нередко используется преступниками в корыстных целях. Они занимаются вымогательством, похищением личных данных, создают группы смерти, и это далеко не полный список. Для борьбы с киберпреступностью в декабре 2017 года комиссия Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей создала мониторинговый центр "Безопасность 2.0".

"Сегодня различные радикальные организации вербуют своих сторонников через социальные сети, появляются сообщества, пропагандирующие опасный контент, достаточно вспомнить ситуацию с "группами смерти", в которых подростков призывают совершить самоубийство. Все эти тенденции должны находиться под контролем как государственных ведомств, так и общественных организаций, для того чтобы пресекать появление различных негативных трендов в интернете и повышать уровень информационной безопасности наших граждан", — отметила председатель комиссии Елена Сутормина.

По ее словам, одна из главных целей проекта "Безопасность 2.0" — помощь различным государственным ведомствам и департаментам, которые занимаются противодействием распространению опасного контента в интернете.

У институтов гражданского общества сегодня есть много возможностей, при этом мы не так скованы различными бюрократическими процедурами и поэтому можем раньше реагировать и предупреждать госорганы о различных опасных тенденциях", — подчеркнула Елена Сутормина.

Так, например, как отметила председатель комиссии, в одном из исследований специалисты выявили, что в социальных сетях все больше молодежи стало увлекаться таким понятием, как "колумбайн" (стрельба в школах). Дети даже выкладывали планы захвата собственных школ и активно обсуждали эту тему. Специалисты проекта обратили внимание Роскомнадзора и Министерства просвещения на данную тенденцию и передали им список выявленных сообществ для изучения и блокировки. В результате было закрыто несколько сотен таких групп с суммарной аудиторией около 12 тысяч человек.

По словам Елены Суторминой, на сегодняшний день количество "групп смерти" также существенно снизилось благодаря оперативным действиям государственных ведомств и общественных организаций.

"У нас в стране довольно четко обозначена правовая процедура блокировки различных интернет-ресурсов, поэтому один из механизмов — это обращение в профильные государственные ведомства. Второй механизм — направление заявки администрации самой площадки. Надо сказать, что российские соцсети довольно оперативно реагируют и закрывают опасные сообщества или отдельные записи", — отметила она.

Также по словам Елены Суторминой, "Безопасность 2.0" оказывает активное противодействие вербовке граждан России террористическими организациями; в рамках проекта работает горячая линия, куда может обратиться любой желающий, а также ОП РФ выпускает различные информационные пособия, которые распространяются в ряде российских вузов и школ.

"Мы будем развивать сотрудничество с большими IT-компаниями. Рассчитываем в 2018 году провести профильное мероприятие в Общественной палате с крупными игроками этого рынка, с тем чтобы обобщить наш опыт и выйти на конкретные предложения для правительства РФ по улучшению ситуации с информационной безопасностью наших граждан", — рассказала она.