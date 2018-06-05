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Хештег Красиво. Как делать качественные снимки на смартфон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
15:0005.06.2018
(обновлено: 15:29 05.06.2018)
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Хештег #красиво. Как делать качественные снимки на смартфон

Участники фотофлешмоба "Отдыхаем в России" выкладывают на своих страницах в социальных сетях фотографии, иллюстрирующие красоты нашей страны. Большинство авторов — непрофессионалы и делают фото с помощью мобильных телефонов. Специально для проекта "Школа медиаволонтера" редактор отдела фотоинформации РИА Новости Владимир Сергеев дал практические советы тем, кто хочет делать качественные снимки, используя камеру смартфона.

Изучайте и практикуйте

— Изучайте возможности своих камер

Не поленитесь прочитать инструкцию к вашему телефону, попробуйте каждую доступную функцию в камере в разных условиях съемки. Даже неудачные опыты дадут вам возможность понять, как извлечь лучшее из того, что вы имеете.

— Снимайте чаще

«Отдыхаем в России»: как обычные россияне становятся медиаволонтерами
© РИА Новости / Алексей Даничев
"Отдыхаем в России": как обычные россияне становятся медиаволонтерами
Фотография, как и любое другое занятие, требует практики и оттачивания навыков. Поставьте себе задачу — каждый день делать интересный снимок.

— Чистота — залог здоровья

Следите за чистотой линзы вашей камеры. Хотя отпечаток пальца может добавить легкого загадочного размытия, он также может испортить отличный снимок.

— Не заставляйте ваш телефон делать то, чего он не умеет

Большинство фотоаппаратов не может качественно приближать удаленные объекты или снимать в кромешной тьме.

Снимайте то, что красиво выглядит невооруженным глазом. Если хотите приблизить объект, используйте ноги — подойдите поближе. Цифровое увеличение может повлечь серьезные потери в качестве.

Продумайте заранее

— Композиция

Композицию нужно продумать заранее. Это очень обширная тема, которую невозможно передать в рамках данного руководства. Для начала попробуйте прием золотое сечение.

В программах для фотосъемки или обработки есть сетка из двух вертикальных и двух горизонтальных линий — золотое сечение. Постарайтесь размещать основные объекты вашей съемки или контрастные области на пересечении этих линий.

Помощь в два клика: чему может научить школа медиаволонтера
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Помощь в два клика: чему может научить школа медиаволонтера
— Свет

Всегда ищите хорошее освещение, присматривайтесь, как свет ложится на объект съемки и куда отбрасывается тень. Если вы снимаете людей, старайтесь сделать так, чтобы свет падал на лица.

Лучше всего снимать утром или вечером — в полдень придется работать со слишком высокой контрастностью. Впрочем, она тоже позволяет снимать интересные сюжеты.

— Оживите ваши снимки

Пейзажи выглядят динамичнее, когда на них есть люди, животные или птицы — они также помогают передавать масштабы объектов.

Экспериментируйте и пробуйте

— Если нашли интересный сюжет, сделайте серию фотографий

Вы никогда не узнаете заранее, что у вас получится. Спуск на смартфонах обычно срабатывает с задержкой. Делайте несколько кадров — впоследствии вы сможете выбрать самый удачный снимок.

— Если не получается интересное фото, поменяйте угол съемки

Не бойтесь менять ракурсы, тем более что размеры смартфона позволяют фиксировать углы съемки, ради которых фотографу с большим фотоаппаратом придется очень постараться.

— Следите за фоном

Прекрасный сюжет можно легко испортить мусорным ведром на заднем плане или обрезанными объектами. Если на фоне присутствуют крупные надписи, возьмите их полностью. Если сзади идет человек, не обрезайте ему части тела.

— Зеркальные поверхности на первом плане сделают ваш снимок необычным

Поместите камеру на крыше автомобиля или у лужи воды на земле, и они отразят красивые облака или монументальную архитектуру.

— Выбирайте пропорции снимка заранее

Если вы снимаете для Instagram, держите камеру вертикально или выберите режим квадрата, так будет проще уместить все нужное в кадр.

— Добавьте вашим снимкам глубины

У смартфонов плохая глубина резкости, но можно получить хороший результат, опустив камеру близко к земле или разместив вблизи листья растений.

— Плохая погода не повод расстраиваться

В плохую погоду можно сделать хороший кадр. Облачные дни позволяют запечатлеть узоры на небе, сильный ветер добавит движения и направления в снимок, а люди под дождем проявляют много эмоций.

— Ваши фотографии будут интереснее, если вы будете заходить дальше, чем другие

Вы никого не удивите фотографией Красной площади. Исследуйте город, отходите от излюбленных туристических мест — так вы получите нестандартные кадры.

Не ограничивайтесь

— Дополнительные объективы

Если все возможности вашей камеры давно исследованы, а хочется большего, то можно купить специальный объектив для смартфона. Выбор не так велик, как для профессиональных фотоаппаратов, но позволяет расширить возможности камер.

— Постобработка

Даже снимки с самой дорогой техники в большинстве случаев требуют обработки. На смартфонах же это жизненно необходимо, вы не имеете возможности контролировать все настройки во время съемки. Получить качественный снимок можно, поработав с ним в программе постобработки.

— Добавьте эффект виньетки и тени, чтобы сделать фото ярче

Эффект виньетки позволит вам выделить главный объект на снимке, даже если он расположен не по центру.

— Делайте снимки естественными

Если вы любите использовать различные фильтры в своих работах, обработайте фотографию как обычно, а затем верните все настройки на 50%.

— Добавьте света темным участкам и затемните светлые

Большинство фоторедакторов позволяет регулировать свет и тени. Данный прием отлично работает на пейзажных фотографиях.

Медиаволонтеры среди нас: снимки участников проекта "Отдыхаем в России"
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"Работа участника проекта "Отдыхаем в России"Работа участника проекта Отдыхаем в России
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"
Работа участника проекта "Отдыхаем в России"
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"Работа участника проекта "Отдыхаем в России"Работа участника проекта Отдыхаем в России
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"
Работа участника проекта "Отдыхаем в России"
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"Работа участника проекта "Отдыхаем в России"Работа участника проекта Отдыхаем в России
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"
Работа участника проекта "Отдыхаем в России"
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"Работа участника проекта "Отдыхаем в России"Работа участника проекта Отдыхаем в России
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"
Работа участника проекта "Отдыхаем в России"
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"Работа участника проекта "Отдыхаем в России"Работа участника проекта Отдыхаем в России
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"
Работа участника проекта "Отдыхаем в России"
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"Работа участника проекта "Отдыхаем в России"Работа участника проекта Отдыхаем в России
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"
Работа участника проекта "Отдыхаем в России"
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"Работа участника проекта "Отдыхаем в России"Работа участника проекта Отдыхаем в России
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"
Работа участника проекта "Отдыхаем в России"
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