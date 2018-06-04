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«Отдыхаем в России»: как обычные россияне становятся медиаволонтерами
© РИА Новости / Алексей Даничев
10:0004.06.2018
(обновлено: 10:21 04.06.2018)
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"Отдыхаем в России": как обычные россияне становятся медиаволонтерами

Проект "Отдыхаем в России" — своеобразный интернет-флешмоб, участники которого делятся фотографиями интересных с туристической точки зрения мест в России. Пользователи со всей страны показывают, что необязательно оформлять загранпаспорт и лететь куда-то очень далеко — насладиться красотой и хорошо отдохнуть можно и у себя на родине. 

Проект "Отдыхаем в России" появился в июле 2016 года по инициативе Общественной палаты РФ.

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Организаторы флешмоба предложили россиянам рассказать, почему они предпочитают отдых за рубежом путешествиям по родной стране. Оказалось, что наряду с дорогими билетами и недостаточно развитой инфраструктурой, многие либо не знают, куда можно съездить и что посмотреть, либо считают отдых за границей престижнее и интереснее.

Тогда в ОП РФ решили призвать активных граждан самим заняться популяризацией российских курортов — рассказать на своих страницах в социальных сетях, почему они отдыхают на родине.

За несколько недель такой призыв получил большой отклик: пользователи активно размещали необычные фотографии, развенчивали стереотипы о дорогом отдыхе и призывали своих друзей и других пользователей больше путешествовать по родной стране.
Увидев такую реакцию, организаторы оформили инициативу во всероссийский фотоконкурс "Отдыхаем в России".

Своими силами

"Отдыхаем в России" не просто собирает фотографии со всех уголков страны. По сути, все участники становятся медиаволонтерами — выкладывая снимки в соцсетях, они занимаются популяризацией внутреннего туризма, рассказывают своим подписчикам, что внутри страны тоже можно интересно отдохнуть.

За время реализации проекта нам удалось вовлечь в работу по продвижению внутреннего туризма более 5 тысяч россиян — активных, талантливых и патриотично настроенных медиаволонтеров, готовых через призму собственного опыта показать соотечественникам, что наша страна обладает необъятным туристическим потенциалом, а наши курорты не просто не уступают западным, но и во многом их превосходят, — рассказывает инициатор проекта, член ОП РФ Елена Сутормина. — И наша задача — не только собрать на одной площадке лучших из них, но и показать, что такие неравнодушные люди, по сути, являются локомотивом развития внутреннего туризма России".

В позапрошлом году пользователи выложили более 800 фотографий, а в 2017-м — почти в три раза больше.

Ежегодно обычные пользователи выбирают фотографии, из которых формируется шорт-лист. Экспертное жюри отбирает лучшие снимки в нескольких номинациях. Этот год не исключение — в Москве пройдет выставка лучших работ и награждение победителей.

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На сайте проекта можно найти рейтинг регионов: организаторы решили добавить соревновательный элемент — чем больше фото из конкретного места, тем больше люди им заинтересованы. Это мотивация для людей, которые хотят повысить уровень туризма на своей малой родине — выкладывать как можно больше хороших фотографий и тем самым делать свой регион более узнаваемым.

С помощью "Отдыхаем в России" удается получить и обратную связь от россиян — их мнения о недостатках туристической отрасли систематизируются, возможные решения обсуждаются с представителями власти и бизнеса на площадке ОП РФ.

Медиаволонтеры среди нас: снимки участников проекта "Отдыхаем в России"
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"Работа участника проекта "Отдыхаем в России"Работа участника проекта Отдыхаем в России
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"
Работа участника проекта "Отдыхаем в России"
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"Работа участника проекта "Отдыхаем в России"Работа участника проекта Отдыхаем в России
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"
Работа участника проекта "Отдыхаем в России"
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"Работа участника проекта "Отдыхаем в России"Работа участника проекта Отдыхаем в России
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"
Работа участника проекта "Отдыхаем в России"
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"Работа участника проекта "Отдыхаем в России"Работа участника проекта Отдыхаем в России
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"
Работа участника проекта "Отдыхаем в России"
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"Работа участника проекта "Отдыхаем в России"Работа участника проекта Отдыхаем в России
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"
Работа участника проекта "Отдыхаем в России"
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"Работа участника проекта "Отдыхаем в России"Работа участника проекта Отдыхаем в России
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"
Работа участника проекта "Отдыхаем в России"
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"Работа участника проекта "Отдыхаем в России"Работа участника проекта Отдыхаем в России
© Фото предоставлено Фотоконкурсом "Отдыхаем в России"
Работа участника проекта "Отдыхаем в России"
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