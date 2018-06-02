Год волонтера
В Сокольниках прошло занятие школы медиаволонтера
© Юлия Маклакова
16:1502.06.2018
(обновлено: 16:18 02.06.2018)
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В "Сокольниках" прошло занятие школы медиаволонтера

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В рамках Большого фестиваля добровольцев в "Сокольниках" состоялось очередное офлайн-занятие школы медиаволонтера от представителей МИА "Россия сегодня".

На мастер-классе участники познакомились с основными правилами информационной гигиены и получили практические советы о том, как не попасться на удочку мошенников в социальных сетях.

Целые дни мы проводим за компьютером, поглощая огромные потоки информации. Нужно выработать иммунитет к негативным материалам и откровенной лжи", — обратилась к волонтерам руководитель дирекции интернет-проектов МИА "Россия сегодня" Елена Давыдова.

По ее словам, всю информацию с призывами о помощи необходимо тщательно фильтровать, проверять соотношение эмоций и фактов в тексте, уточнять информацию по трем достоверным источникам, а также доверять своей интуиции.

"Вы сочувствующие, сопереживающие люди, готовые помогать. Оставайтесь собой, но не давайте собой манипулировать и не тратьте свое время на мошенников и ложь", — отметила спикер.

Помощь в два клика: чему может научить школа медиаволонтера
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Помощь в два клика: чему может научить школа медиаволонтера

В свою очередь руководитель проекта МИА "Россия сегодня" "Социальный навигатор" Ирина Кедровская отметила, что, несмотря на то, что медиаволонтерство — пока еще новое направление, на самом деле почти каждый уже принимал в нем участие.

"Медиаволонтерство — это, по сути, распространение информации, те же расшары в социальных сетях. Это же ваше добровольное решение, вы делаете это по велению души", — сказала Ирина Кедровская.

Спикер также рассказала добровольцам об особенностях ведения личных блогов и страниц организаций или волонтерских объединений в разных социальных сетях и призвала участников мастер-класса более внимательно относиться к информации в перепостах, так как она может нанести вред.

© Юлия МаклаковаВ завершение мастер-класса добровольцы задали интересующие их вопросы
© Юлия Маклакова
В завершение мастер-класса добровольцы задали интересующие их вопросы

Помимо этого журналист поделилась практическими советами по написанию ярких материалов, рассказывающих о волонтерских инициативах и призывающих людей присоединиться к добровольцам.

"Представьте, что вы рассказываете историю человеку, который никогда не был волонтером. Нарисуйте в голове себе его образ. Как бы вы хотели заинтересовать его? Ответьте в тексте на следующие вопросы: что я делаю и зачем, как бы он мог помочь мне в этом?" — рассказала Кедровская, добавив, что действуя бок о бок с такими же неравнодушными людьми, можно изменить не только мир вокруг, но и свою жизнь.

"Помощь другим людям очень окрыляет. Сострадая вместе, мы не просто делаем мир лучше, но и выходим на другой личностный уровень", — подчеркнула спикер.

В завершение мастер-класса добровольцы задали интересующие их вопросы, поделились проблемами, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, а также обсудили с экспертами конкретные кейсы.

Как стать медиаволонтером, рассказали в Ханты-Мансийске
© Ксения Алфимова
Как стать медиаволонтером, рассказали в Ханты-Мансийске

В частности, по словам волонтеров, публикации в социальных сетях о добрых делах очень часто вызывают много негатива со стороны пользователей, и это довольно сильно демотивирует добровольцев действовать дальше.

Представители МИА "Россия сегодня" посоветовали им не опускать руки и совместно, с помощью школы медиаволонтера на ria.ru, рассказывать о добрых делах на профессиональном уровне.

"Чем хуже про вас пишут, тем больше вам завидуют. Значит, вы все делаете правильно", — резюмировала Елена Давыдова.

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