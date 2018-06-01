Участники Большого фестиваля добровольцев посетили МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Участники программы "День открытых дверей" Большого фестиваля добровольцев посетили мастер-класс "Школы медиаволонтера" и экскурсию по МИА "Россия сегодня".

Почти 30 добровольцев приняли участие в обзорной экскурсии по основным подразделениям информационного агентства, где им рассказали о принципах работы мультимедийных редакций и истории развития МИА "Россия сегодня".

Участники программы "День открытых дверей" также посетили мастер-класс школы медиаволонтера, который провела руководитель проекта "Год волонтера" на сайте ria.ru Мария Ферсман.

"Волонтеры — это люди, которые меняют мир к лучшему, делают добрые дела. В Год добровольца в России наше информационное агентство будет не только рассказывать истории добровольцев, но и постарается помочь вам самостоятельно оформлять свой опыт в тексты, которые будет интересно читать вашей аудитории в социальных сетях и на других площадках. Именно для этого мы начали проект "Школа медиаволонтера", в которой вы сможете найти практические советы профессиональных журналистов о том, как читать и писать тексты с пользой", — отметила Мария Ферсман в начале своего выступления.

Участники мастер-класса узнали основные правила проверки информации, а также познакомились с принципами, руководствуясь которыми каждый медиаволонтер должен выстраивать персональную стратегию общения с аудиторией в социальных сетях.

Добровольцы во время мастер-класса задавали уточняющие вопросы и приводили в пример свои проекты в соцсетях. По итогам мероприятия волонтеры приняли участие в фотосессии и получили памятные подарки от агентства.

Большой фестиваль добровольцев проходит в Москве с 31 мая по 2 июня. В рамках мероприятия запланирована программа "День открытых дверей", в которая включает экскурсии и практические мастер-классы (31 мая, 1 июня), а также грандиозный концерт и образовательные площадки в парке "Сокольники" (2 июня). МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Большого фестиваля добровольцев. 2 июня в парке "Сокольники" представители информационного агентства проведут презентацию эковолонтерского проекта "Гогланд" и мастер-класс "Школы медиаволонтера".

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