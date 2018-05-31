Как стать медиаволонтером, рассказали в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мая — РИА Новости. На форуме "Сообщество" состоялось офлайн-занятие школы медиаволонтера. Руководитель спецпроекта "Год волонтера" на ria.ru Мария Ферсман провела интерактивный мастер-класс для добровольцев, представителей волонтерских организаций и НКО.

"Мы знаем, что добрые дела надо делать правильно, так чтобы не навредить: не просто приносить в детские дома конфеты раз в год, а лучше поделиться с одинокими детьми временем или эмоциями. Писать о своей добровольческой деятельности тоже надо так, чтобы вас услышали", — сказала она.

Школа медиаволонтера была создана для тех, кто хочет сам грамотно рассказывать о себе, а также научиться ориентироваться в информационном пространстве. В рамках проекта профессиональные журналисты дают советы, на простых примерах объясняют, как писать о сложном, а также проводят офлайн-мероприятия на профильных площадках.

Каждый положительный опыт волонтерской организации, каждая история добровольца заслуживает того, чтобы стать рассказанной", — отметила Мария Ферсман.

Заявить о себе

Участники мастер-класса обсудили, кто такие медиаволонтеры и зачем они нужны, как правильно ориентироваться в информационном поле, не попасть на уловки мошенников и распознавать манипуляции. Для этого важно проверять информацию по нескольким источникам, вырабатывать собственное мнение и "голос" в интернет-пространстве.

"Проверяйте информацию, прежде чем бежать помогать или распространять ее дальше. Не верьте слепо всему, что читаете", ‒ посоветовала волонтер, автор проекта "СмогуЛиЯ" Алена Насибуллина.

Из зала задавали много вопросов о том, как привлечь внимание СМИ к своим проектам и мероприятиям, как быть услышанными и увиденными. Спикеры Владимир Меркушев и Мария Ферсман отметили, что грамотная подача информации в личных социальных сетях, группах и на сайтах некоммерческих организаций очень важна.

"НКО должны не бояться общаться с прессой: вы для нас источники информации, удивительных историй и эксперты, которые могут прокомментировать важную и актуальную информацию", — подчеркнула Ферсман.

Волонтеры и представители НКО также поднимали вопросы о том, как и в какое время лучше размещать посты в социальных сетях. Спикеры поделились историями успешных акций и проектов и дали рекомендации по работе с информацией для получения эффективного результата.

Нужно развивать навыки подачи информации. Без качественно сформулированного информационного сообщения вы не сможете обратить внимание на ваш проект и донести свою историю до СМИ и других людей", ‒ сказал главный редактор "Новостей Югры", координатор проекта "Молодежка ОНФ" Владимир Меркушев.

Мошенники и фейки

Участники встречи обсудили и как бороться с явлением фейковых сборов средств, которые портят репутацию благотворительности вообще и вызывают негативное отношение к сбору денег. В качестве наиболее ярких примеров спикеры привели примеры мошеннических постов по сбору денег на лечение детей.

"Этот негатив, конечно, неприятен. Но ты либо делаешь, либо нет. Проверяйте информацию и делайте добро. Всегда найдутся люди, которые будут критиковать вашу деятельность, писать негативные комментарии. Не спорьте, а просто делайте и подавайте хороший пример. Люди часто откликаются на призывы, поверьте", ‒ отметила Алена Насибуллина.

Еще одна тема мастер-класса нашла живой отклик у аудитории: в ходе дискуссии участники обсудили возможности медиаволонтерства и способы защиты от троллинга и мошенничества.

"В ответ на новые законы, мошенники будут придумывать новые схемы обмана и вымогательства. Вырабатывайте критическое мышление. Только это защитит вас", — подытожила Мария Ферсман.