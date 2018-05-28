Как распознать фейк: рецепт Натальи Лосевой

Когда вокруг слишком много информации, в ней так просто потеряться, если не знать простых правил "информационной гигиены". Они помогут разобраться где правда, а где фейк. Простую и удобную схему проверки новостей и постов в соцсетях предлагает участникам школы медиаволонтера заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.

1) По умолчанию ставьте под сомнение любую информацию. Чем больше эмоций, призыва, безапелляционности увидите в ее подаче, тем больше у вас должно быть критического отношения к ней.

2) Усомнившись, начинаем проверять. Первое и главное правило — принцип трех источников. Заметьте, не трех разных СМИ, а источников. Идите для начала в новостной агрегатор ("Яндекс.Новости" или "Гугл.Новости") и вбивайте ключевые слова. Если вы не получите ни одной новости по этому запросу, это с большой вероятностью говорит о том, что информация — фейк (иначе кто-то из официальных СМИ это бы проверил и сообщил). Если вы видите, что ссылки на новости есть, откройте каждую из них и проверьте, на какие источники ссылаются журналисты. Вас устроит ситуация если о каком-то происшествии сообщают несколько СМИ, ссылаясь не друг на друга, а на разные ведомства и очевидцев.

3) Есть ли очевидцы? Любое событие требует свидетельств. Посмотрите, фигурируют ли в сообщениях конкретные люди, сколько их, убедительно ли их присутствие на месте событий, не противоречат ли их утверждения в соцсетях или СМИ друг другу, но помним, что они могут быть подставными.

4) Источник в соцсетях может быть фейком. Если источник некой новости — аккаунт в социальных сетях, внимательно проверяем его на фейковость. Посмотрите: а) когда он был создан, не неделю ли назад; б) как много у него подписчиков и кто у него в друзьях, может быть есть знакомые; в) какие в профиле есть сообщения, можно ли по ним сделать вывод, что это аккаунт "живого" человека, достаточно ли разнообразна информация в нем; г) посмотрите, есть ли фото и видео, можно ли собрать для себя визуальное "досье" автора, повторяется ли на этих фото образ одного и того же человека в разное время года, в разных ситуациях, в разные годы; д) что у него в комментариях, отвечает ли он на них, есть ли дискуссия.

Если вы убедились, что человек "живой" и настоящий, а его присутствие на месте событий убедительно и доказано, можете воспринимать его как заслуживающий внимания источник.

5) Ищите визуальное подтверждение. Фото и видео сегодня не становятся 100-процентной гарантией и документом, но тем не менее, если вы видите много фото и видео с места событий, сделанных с одного ракурса, с одним освещением и прочими схожими деталями, можете трактовать это как позитивный фактор.

6) Онлайн-формат — убедительное доказательство. Прямые трансляции, "лайвы" в соцсетях — убедительное доказательство факта, если вы перед этим проверили источник на "настоящесть".

7) Проверить самим. Если вы увидели некий пост в соцсетях, который, например, призывает вас срочно спасти собачек из расформированного приюта, не спешите звонить по телефону в объявлении — скорее всего, у вас просто спишут деньги. Вам надо проверить по поиску, было ли такое объявление раньше, поищите адрес приюта, найдите его телефон в справочнике, перезвоните и так далее. То, что можно проверить самому в два счета, проверяйте и сообщайте знакомым.

8) Помните, что часто самые невероятные сюжеты могут оказаться правдой.