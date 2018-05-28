Сначала – человек, а не диагноз: как писать о сложных социальных проблемах

Социальная тематика в журналистике — важное, но очень непростое поле. Когда вы рассказываете о людях со сложным диагнозом или находящихся в тяжелых жизненных ситуациях всегда помните, что перед вами человек. К этому в эксклюзивном материале "Школы медиа-волонтера" призывает старший корреспондент ТАСС Инна Финочка.
Большинству людей с инвалидностью, их семьям, не хочется быть героями, не хочется преодолевать, а хочется жить обычной, нормальной жизнью, учиться, влюбляться, ходить на работу, планировать отпуск.
Некоторые заболевания, особенно психические, стигматизированы, многие превратились в обзывательства. Именно поэтому ООН рекомендует журналистам, которые пишут про людей с инвалидностью, помнить простое правило: сначала — человек, а не диагноз.
"Человек с синдромом Дауна", "человек с аутизмом", "человек с церебральным параличом", "человек с неизлечимым заболеванием" — и только так в СМИ.
Есть еще один аспект, связанный со стигматизацией, он касается правонарушений. Несколько лет назад в США произошел очередной "колумбайн" в школе, но как только в прессу просочилась информация о том, что у подростка, совершившего нападение, был синдром Аспергера, все СМИ стали тянуть этот диагноз в заголовок. Тут же в американских СМИ появились комментарии специалистов по аутизму, разъяснявшие, что в структуре расстройства аутистического спектра нет направленной агрессии.
В противном случае мы можем получить резко негативное отношение ко всем ученикам коррекционных классов, что откинет наш и без того небогатый опыт инклюзивного обучения еще на несколько десятилетий назад.
Очень важно уметь различать методы с доказанной эффективностью и шарлатанские. Для этого необходимо уметь обращаться с научными журналами. Так, к примеру, енототерапия не является доказанным методом для терапии аутизма, а материалы в разных СМИ про нее как про метод есть.