Сначала – человек, а не диагноз: как писать о сложных социальных проблемах

Социальная тематика в журналистике — важное, но очень непростое поле. Когда вы рассказываете о людях со сложным диагнозом или находящихся в тяжелых жизненных ситуациях всегда помните, что перед вами человек. К этому в эксклюзивном материале "Школы медиа-волонтера" призывает старший корреспондент ТАСС Инна Финочка.

Задача журналиста — сделать читателя более восприимчивым к проблемам героя истории. Давить только на жалость — дурной тон, да и самому герою это может быть неприятно. Героического образа человека с инвалидностью тоже лучше избегать.

Большинству людей с инвалидностью, их семьям, не хочется быть героями, не хочется преодолевать, а хочется жить обычной, нормальной жизнью, учиться, влюбляться, ходить на работу, планировать отпуск.

Некоторые заболевания, особенно психические, стигматизированы, многие превратились в обзывательства. Именно поэтому ООН рекомендует журналистам, которые пишут про людей с инвалидностью, помнить простое правило: сначала — человек, а не диагноз.

"Человек с синдромом Дауна", "человек с аутизмом", "человек с церебральным параличом", "человек с неизлечимым заболеванием" — и только так в СМИ.

Есть еще один аспект, связанный со стигматизацией, он касается правонарушений. Несколько лет назад в США произошел очередной "колумбайн" в школе, но как только в прессу просочилась информация о том, что у подростка, совершившего нападение, был синдром Аспергера, все СМИ стали тянуть этот диагноз в заголовок. Тут же в американских СМИ появились комментарии специалистов по аутизму, разъяснявшие, что в структуре расстройства аутистического спектра нет направленной агрессии.

Аналогичная история была в этом году со школьником в Башкортостане: он напал на учительницу и одноклассников, а в заголовках мелькало только то, что он ученик коррекционного класса. При этом ведь он мог быть из неблагополучной семьи или его могла растить одинокая мама, или его семья могла находиться за чертой бедности — важен весь спектр причин.

В противном случае мы можем получить резко негативное отношение ко всем ученикам коррекционных классов, что откинет наш и без того небогатый опыт инклюзивного обучения еще на несколько десятилетий назад.

Очень важно уметь различать методы с доказанной эффективностью и шарлатанские. Для этого необходимо уметь обращаться с научными журналами. Так, к примеру, енототерапия не является доказанным методом для терапии аутизма, а материалы в разных СМИ про нее как про метод есть.