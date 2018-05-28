Год волонтера
Сначала – человек, а не диагноз: как писать о сложных социальных проблемах
© РИА Новости / Алексей Куденко
10:2028.05.2018
(обновлено: 11:40 28.05.2018)
01260

Сначала – человек, а не диагноз: как писать о сложных социальных проблемах

Социальная тематика в журналистике — важное, но очень непростое поле. Когда вы рассказываете о людях со сложным диагнозом или находящихся в тяжелых жизненных ситуациях всегда помните, что перед вами человек. К этому в эксклюзивном материале "Школы медиа-волонтера" призывает старший корреспондент ТАСС Инна Финочка.

Помощь в два клика: чему может научить школа медиаволонтера
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Помощь в два клика: чему может научить школа медиаволонтера
Задача журналиста — сделать читателя более восприимчивым к проблемам героя истории. Давить только на жалость — дурной тон, да и самому герою это может быть неприятно. Героического образа человека с инвалидностью тоже лучше избегать.

Большинству людей с инвалидностью, их семьям, не хочется быть героями, не хочется преодолевать, а хочется жить обычной, нормальной жизнью, учиться, влюбляться, ходить на работу, планировать отпуск.

Некоторые заболевания, особенно психические, стигматизированы, многие превратились в обзывательства. Именно поэтому ООН рекомендует журналистам, которые пишут про людей с инвалидностью, помнить простое правило: сначала — человек, а не диагноз.

"Человек с синдромом Дауна", "человек с аутизмом", "человек с церебральным параличом", "человек с неизлечимым заболеванием" — и только так в СМИ.

Есть еще один аспект, связанный со стигматизацией, он касается правонарушений. Несколько лет назад в США произошел очередной "колумбайн" в школе, но как только в прессу просочилась информация о том, что у подростка, совершившего нападение, был синдром Аспергера, все СМИ стали тянуть этот диагноз в заголовок. Тут же в американских СМИ появились комментарии специалистов по аутизму, разъяснявшие, что в структуре расстройства аутистического спектра нет направленной агрессии.

Как распознать фейк: рецепт Натальи Лосевой
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Как распознать фейк: рецепт Натальи Лосевой
Аналогичная история была в этом году со школьником в Башкортостане: он напал на учительницу и одноклассников, а в заголовках мелькало только то, что он ученик коррекционного класса. При этом ведь он мог быть из неблагополучной семьи или его могла растить одинокая мама, или его семья могла находиться за чертой бедности — важен весь спектр причин.

В противном случае мы можем получить резко негативное отношение ко всем ученикам коррекционных классов, что откинет наш и без того небогатый опыт инклюзивного обучения еще на несколько десятилетий назад.

Очень важно уметь различать методы с доказанной эффективностью и шарлатанские. Для этого необходимо уметь обращаться с научными журналами. Так, к примеру, енототерапия не является доказанным методом для терапии аутизма, а материалы в разных СМИ про нее как про метод есть.

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена