Лучшим добровольцем по итогам года признан волонтер-медик Антон Коротченко

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Волонтер-медик Антон Коротченко из Смоленской области, автор проекта "Здоровое село", признан лучшим добровольцем России по итогам 2018 года, сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

Награду 24-летнему Антону Коротченко вручил президент РФ Владимир Путин. Глава государства поздравил всех российских волонтеров и гостей Международного фестиваля добровольцев из 120 стран мира с праздником и пожелал им удачи и счастья.

"В волонтерском движении больше всего сконцентрированы такие качества, как отзывчивость, доброта, сердечность и гражданственность. Действуя таким образом, как вы, помогая людям в больницах, в хосписах, помогая инвалидам, заботясь о сохранении лесов, нашей фауны, природы в целом, помогая государству открывать нашу страну для гостей из многих стран мира при крупных спортивных или политических мероприятиях, вы совершаете очень важную вещь не только для себя и не только для тех, кому вы непосредственно помогаете, — вы это делаете для всего общества", — сказал Владимир Путин.

В свою очередь Антон Коротченко выразил уверенность, что в следующем году волонтеры России достигнут еще более весомых результатов, и отметил, что награды достоин каждый доброволец страны.

Эта победа не только моя, это победа большой команды. Ребята, вы лучшие! Спасибо вам! Я уверен, что этой награды достоин каждый волонтер, ведь то, что мы делаем, — это ценно и важно", — сказал Коротченко.

В 2016 году Антон Коротченко основал проект "Здоровое село", нацеленный на снижение темпов роста и распространения социально значимых и хронических неинфекционных заболеваний среди сельского населения Смоленской, Брянской, Калужской областей. Волонтеры и молодые специалисты провели свыше 30 выездов в труднодоступные населенные пункты.

Проект "Здоровое село" позволил сельчанам получить консультации врачей разных специальностей — офтальмологов, кардиологов, психиатров, эндокринологов, нутрициологов — и пройти диагностическое обследование. Проект "Здоровое село" стал драйвером развития масштабной добровольческой помощи в селах страны и послужил прототипом масштабной всероссийской акции 2018 года по улучшению функционирования ФАПов "#ДоброВСело".