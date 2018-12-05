Российские волонтеры-медики будут сотрудничать с Казахстаном и Арменией

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия будет осуществлять волонтерские программы и проекты в сфере здравоохранения с Казахстаном и Арменией. Как говорится в сообщении на портале движения "Волонтеры-медики", меморандумы о взаимопонимании и развитии сотрудничества на полях Международного форума добровольцев в Москве подписал председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук, со стороны Казахстана — исполнительный директор Национальной волонтерской сети Татьяна Миронюк, со стороны Армении — вице-президент студенческого парламента Ереванского государственного медицинского университета им. М.Гераци Геннадий Фролов.

Соглашения с Казахстаном и Арменией стали первыми в рамках развития международного сотрудничества, к которому в Год добровольца приступило ВОД "Волонтеры-медики". В ближайшее время партнерскую сеть российских добровольцев сферы здравоохранения пополнят другие страны СНГ.

Интенсивное взаимодействие с коллегами из Казахстана и Армении россияне начнут уже в 2018 году. Партнеры намерены обмениваться опытом по вопросам нормативно-правовой базы, развития инфраструктуры волонтерской деятельности, делиться успешными практиками, заниматься подготовкой и обучением волонтеров, проводить международные мероприятия и оказывать друг другу информационную поддержку. Как сообщил Павел Савчук, именно в этих государствах может появиться первый страновой офис ВОД "Волонтеры-медики".

Международное сотрудничество ВОД "Волонтеры-медики" будет идти в трех направлениях. Планируется создание страновых офисов, которые станут методическим центром лучших практик волонтерства. Будут реализованы совместные проекты с международными организациями, занимающимися повышением качества медицинского обслуживания, в том числе ООН, ВОЗ, UNAIDS. Также волонтеры-медики примут участие в международных программах по поддержке молодежного добровольчества.