Международный форум волонтеров-медиков пройдет в Москве

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Большой форум добровольцев в сфере здравоохранения From Local to Global: Being a Medical Volunteer in the 21st Century пройдет в Москве 1 декабря на площадке Российского университета дружбы народов, сообщает пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики".

В мероприятии примут участие более 150 волонтеров со всей России, готовых помогать международным гуманитарным и благотворительным миссиям. Также на форум приедут представители регионов страны, успешно прошедшие дистанционный образовательный курс Learn Medical English и имеющие богатый опыт добровольческой деятельности.

Для участников будет организована серия тренингов и мастер-классов по вопросам глобального здравоохранения, медицинского волонтерства и межкультурных коммуникаций. На форум также приглашены иностранные студенты, обучающиеся в Москве.

По итогам мероприятия будет сформирован федеральный реестр волонтеров-медиков для участия в международных волонтерских проектах.

Идея организации международного сотрудничества в сфере медицинского добровольчества возникла в 2017 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.