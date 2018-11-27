Спасти рядового человека: как волонтеры учат помогать в ДТП

Есть мнение, что пострадавшему в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) нельзя оказывать помощь до приезда врачей. "Но если в течение пяти минут не помочь, то у человека практически нет никаких шансов выжить. Поэтому должны действовать люди, которые находятся рядом", — отмечает руководитель проекта "Помоги мне" Юля Анохина.

Все началось в 2014 году. Два студента Воронежского государственного медицинского университета имени Бурденко Руслан Мошуров и Андрей Стариков выяснили, что смертность от ДТП достигает колоссальных цифр. Причина невероятно проста — люди не знают, что делать в чрезвычайных ситуациях. Так и возник проект "Помоги мне", который позволяет получить необходимые навыки оказания первой помощи при ДТП.

Сейчас создатели проекта — практикующие врачи, но их детище продолжает жить. "Сначала я пришла в этот проект как волонтер, прошла обучение. После ухода наших наставников встала у руля", — рассказывает Юля Анохина. И это неудивительно: она победитель всероссийской олимпиады по оказанию первой помощи и бронзовый призер международной олимпиады по оказанию первой помощи и реанимации.

Познать теорию и постичь на практике

Для желающих узнать, как помочь человеку, попавшему в аварию, проводятся обучающие мастер-классы. В каждом мероприятии принимают участие два-три волонтера. Один объясняет суть, а потом все вместе с помощью манекена и специальных приспособлений разбирают возможные варианты травм.

"Мы развиваем первичные навыки — алгоритм действий в любой ситуации: что должен делать человек изначально, как он должен вести себя, как обезопасить себя и пострадавшего, при этом не нанести вред. Поэтому у нас проводится разбор реальных случаев", — отмечает руководитель проекта.

Но не одной теорией обходятся обучаемые. После проходит необычное практическое занятие:

Мы погружаем участников в реальную среду чрезвычайной ситуации. Наши волонтеры-актеры с помощью грима и специальных эффектов инсценируют ДТП. Обучающиеся должны оказать им помощь".

Делается это не ради развлечения. Благодаря такому практикуму можно отследить поведение каждого в чрезвычайной ситуации.

После проводится подробный дебрифинг, где разбираются действия участников. Если были какие-то проблемы, объясняется, как их можно было избежать.

© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров Во время занятий проекта "Помоги мне" © Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров Во время занятий проекта "Помоги мне"

От младшего поколения — старшему

Основная аудитория — это школьники старших классов и студенты. По словам Юли, если сейчас максимально охватывать эту аудиторию, с каждым годом будет повышаться уровень знаний и у взрослого населения.

"Школьники рассказывают об этом родителям, студенты общаются между собой, передают информацию. Тем самым повышается осведомленность в плане оказания первой помощи", — считает она.

На данный момент в команде 30 волонтеров. Это студенты старших курсов медицинского университета. Все они сначала проходят собеседование, потом обучаются на базе Воронежского областного клинического центра медицины катастроф. После получения сертификата они могут проводить занятия как волонтеры-инструкторы. За все это время более 3 тысяч человек прошли обучение.

"Наш проект затрагивает все слои населения — независимо от возраста, статуса и социального положения. Это обязательный навык, обязательное умение, так как любой из нас может оказаться в чрезвычайной ситуации",- подчеркивает руководитель проекта "Помоги мне".