Волонтеры-медики проведут в регионах РФ акцию по профилактике йододефицита

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. 23 ноября 2018 года в России стартует межрегиональная акция по профилактике йододефицитных заболеваний "Соль + йод IQ сбережет", которая уже третий год подряд проводится активистами всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", сообщает пресс-служба организации.

Добровольцы намерены привлечь внимание общественности к проблеме роста йододефицитных заболеваний, их последствиям и мерам профилактики. В течение трех дней они будут рассказывать жителям регионов России о том, какую угрозу для здоровья несет недостаток йода в питании и как защитить себя и своих близких.

В поликлиниках и центрах здоровья волонтеры-медики совместно с врачами-эндокринологами проведут консультирование жителей мегаполисов. В парках отдыха и на центральных улицах городов будут развернуты информационные палатки и организована раздача информационных материалов. Также в учебных заведениях будут организованы круглые столы, лекции, викторины и квесты, направленные на профилактику йододефицитных заболеваний.