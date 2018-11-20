ДоброВСело побывало в шести регионах за прошедшую неделю

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В рамках акции #ДоброВСело с 12 по 18 ноября волонтеры-медики побывали в сельских поселениях Московской, Калининградской, Ленинградской и Липецкой областей, а также в республиках Адыгея и Чувашия, сообщается на официальном сайте всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

В подмосковных фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах) поселка Октябрьское и села Старое Бобренево волонтеры-медики из столицы благоустроили прилегающую территорию амбулаторий, провели генеральную уборку, мероприятия по профилактике социально значимых заболеваний среди населения и помогли специалистам провести сестринский осмотр.

Волонтеры-медики Калининградской области помогли благоустроить фельдшерско-акушерский пункт поселка Озерки. Добровольцы из Республики Адыгея помогли врачам ФАПа хутора Гавердовский принимать пациентов, проводить ЭКГ, провели подворовые обходы, прочитали лекции о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний, научили школьников технике измерения артериального давления.

В Республике Чувашия волонтеры-медики вместе с сотрудниками регионального минздрава, специалистами центра здоровья, врачами узких специальностей отправились в село Таушкасы Цивильского района, поделились с местными жителями своими знаниями в оказании первой помощи, рассказали о профилактике заболеваний.

Волонтеры-медики Липецкой области посетили ФАП села Васильевка, в котором измерили местным жителям рост, вес, артериальное давление, раздали информационные буклеты и помогли специалистам заполнить медицинские карты.

В Ленинградской области волонтеры-медики вместе со специалистами Волховской межрайонной больницы провели в Бережсковском ФАПе мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний, симптомах и профилактике инсульта, рассказали о здоровом питании и здоровом образе жизни.