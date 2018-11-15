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В нужном месте в нужное время: важно ли уметь оказывать первую помощь
© РИА Новости / Саид Царнаев
(обновлено: 10:14 15.11.2018)
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В нужном месте в нужное время: важно ли уметь оказывать первую помощь

Когда каждая минута на счету, важно не растеряться. Чтобы спасти чью-то жизнь, а не навредить, необходимо обладать специальными знаниями. О том, можно ли бесплатно обучиться оказанию первой помощи и как проходят такие мастер-классы, мы поговорили с федеральным координатором по направлению "Помощь в медицинском сопровождении спортивных и массовых мероприятий" Еленой Лихачевой.

Волонтеры-медики будут сотрудничать со спортивными лигами и федерациями
© Пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики"
Волонтеры-медики будут сотрудничать со спортивными лигами и федерациями
Первая помощь оказывается пострадавшему до приезда медицинских работников. Время здесь играет решающую роль. От того, как быстро и грамотно будут проведены необходимые действия, может зависеть жизнь и здоровье человека, поэтому важно оказать первую помощь правильно.

Для тех, кто ощущает пробел в знаниях и недостаток практики, но хочет быть готовым оказать помощь близкому или прохожему на улице после несчастного случая, существует множество курсов по обучению первой помощи. Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" организует бесплатные мастер-классы для населения.

Не проходите мимо

По словам Елены, обучиться оказанию первой помощи может любой человек, по собственному желанию или по производственной необходимости. Есть определенная категория лиц, которые обязаны уметь ее оказывать: сотрудники ГИБДД, МВД, МЧС, пожарных служб.

Волонтеры-медики проводят мастер-классы для всех желающих, как для школьников, так и для взрослых. Уроки проводятся в большинстве регионах страны, где есть отделения организации, а в перспективе запуск планируется по всей стране. Как рассказывает координатор, они всегда проходят творчески: волонтеры используют не только манекены и специальные накладки, но и делают друг другу грим, имитирующий раны. Такие показательные мастер-классы проводятся обычно на массовых мероприятиях, например городских праздниках, также волонтеров приглашают в школы и непрофильные вузы.

"Если даже человек не умеет оказывать первую помощь, он не должен оставлять человека в опасности: он обязан знать, как вызвать скорую помощь, что необходимо сообщить диспетчеру, как не растеряться", — рассказывает специалист.

При этом, прежде чем вызвать скорую помощь, по словам Елены, нужно уметь определить, в каком состоянии человек — в сознании ли он, дышит ли. Если нет, то начать сердечно-легочную реанимацию. И скорой помощи об этом обязательно сообщить, чтобы приехала реанимационная бригада.

Если человек не умеет оказывать первую помощь или не знает, как поступить в данной ситуации, как минимум, по мнению Елены, нужно вызвать скорую и остаться с человеком до приезда врача. На мастер-классах волонтеры также учат, как оказать психологическую поддержку, если человек находится в сознании.

"Иногда нужно и за руку подержать, и найти нужные слова, и разговор завести, чтобы отвлечь человека", — рассказывает координатор.

© Пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики"Иностранные студенты на мастер-классе "Школы волонтера-медика" в Башкирии
© Пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики"
Иностранные студенты на мастер-классе "Школы волонтера-медика" в Башкирии

Действие лучше, чем бездействие

Можно ли навредить человеку, оказывая первую помощь? Отвечая на этот вопрос, Елена Лихачева отметила, что если человек без сознания и у него отсутствует дыхание, то подготовленный человек, проводя реанимационные мероприятия, хуже ему не сделает.

Лучше что-то делать, чем ничего не делать", — подчеркнула координатор.

Действия, если они будут грамотными, смогут помочь продержать человека до приезда скорой помощи. С другой стороны, отметила Елена, человек может сделать некоторые ошибки по незнанию, например неправильно наложить жгут, не определив вид кровотечения. Чтобы такого не произошло, по словам специалиста, необходимо пройти обладать основными знаниями по оказанию первой помощи.

Как рассказывает Елена, один раз посмотреть и попробовать повторить недостаточно. Оказание первой помощи — это навык, который нужно отрабатывать. Но, по ее мнению, обученный человек хотя бы будет понимать, что делать при различных состояниях и какова последовательность действий, а эти знания значительно увеличивают шансы пострадавшего на положительное разрешение ситуации.

Более 20 тысяч студентов за 2 года вошли в движение Волонтеры-медики
© Пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики"
Более 20 тысяч студентов за 2 года вошли в движение "Волонтеры-медики"

Самостоятельно разобраться, как помочь пострадавшему, неподготовленному человеку сложно. На курсах и мастер-классах желающих обучают определенным методикам действий. Например, если отсутствует сознание и дыхание, то необходима сердечно-легочная реанимация. Но если человек дышит, но без сознания, то достаточно положить его на бок во избежание асфиксии. При этом наличие сознания и дыхания тоже нужно уметь правильно определить.

Специалист отметила, что именно сердечно-легочная реанимация — наиболее распространенный вид первой помощи после травм. Причем проводить ее следует до приезда скорой или пока хватает сил.

"Так как я работаю в волонтерской организации, меня интересует мотивация людей. Однажды я задала вопрос журналистке, которая пришла на курс по оказанию первой помощи. Это была маленькая, хрупкая девушка. Она ответила, что, во-первых, ее мотивация — это страх за близких, страх не иметь возможности помочь им в нужный момент. И во-вторых, она занимается экстремальной журналисткой, где эти знания могут понадобиться в любой момент", — поделилась специалист.

По словам Елены, даже такие, казалось бы, требующие сил действия, как сердечно-легочная реанимация, может осуществлять любой человек, любого возраста и телосложения.

Как рассказывает специалист, мастер-классы проводятся сейчас для школьников и студентов вузов, а также по запросу на массовых мероприятиях. В планах всероссийского движения охватить как можно больше слоев населения, в том числе трудящихся и пенсионеров, которым знание приемов оказания первой помощи может понадобиться чаще всего. Умение оказать первую помощь должно стать нормой жизни.

Беседовала Ольга Дадыкина

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