Волонтеры-медики запустили акцию к Всемирному дню борьбы с диабетом

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. ВОД "Волонтеры-медики" совместно с Национальным медицинским исследовательским центром эндокринологии Минздрава РФ запустили всероссийскую акцию "Диабет — не сахар", приуроченную к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, сообщает пресс-служба движения.

Таким образом добровольцы намерены привлечь внимание широкой общественности к проблеме распространения сахарного диабета и вопросам профилактики заболевания.

Акция пройдет в большинстве регионов России. В течение пяти дней волонтеры-медики будут проводить информационные и интерактивные мероприятия, рассчитанные преимущественно на молодежь и взрослую аудиторию. Добровольцы расскажут россиянам, как предупредить заболевание и избежать опасных последствий при сахарном диабете.

Также волонтеры совместно с врачами-эндокринологами проведут в поликлиниках и центрах здоровья консультирование жителей мегаполисов и экспресс-тестирование на определение уровня глюкозы в крови. В парках отдыха и на центральных улицах городов будут развернуты информационные палатки и организована раздача информационных материалов. В учебных заведениях и на предприятиях добровольцы прочитают лекции по профилактике сахарного диабета, устроят викторины и квесты.