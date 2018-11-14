Волонтеры-медики ПФО соберутся на форум в Казани

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Казани с 16 по 18 ноября будет проходить окружной форум волонтеров-медиков Приволжского федерального округа. Его участниками станут 200 добровольцев из всех регионов ПФО, говорится в сообщении на портале движения "Волонтеры-медики".

Форум пройдет на базе Казанского государственного медицинского университета. Для добровольцев организована обширная образовательная программа по всем направлениям медицинского волонтерства. На форуме состоятся тренинги "Эффективное волонтерство в медицинских организациях", "Секреты профилактической медицины", "Ответственное донорство в вопросах и ответах", "Мотивация волонтеров от А до Я". Волонтеров научат основам проектного менеджмента, психологии взаимоотношений, работе со спонсорами и меценатами.

"Открытый диалог" с волонтерами-медиками проведет заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, а министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков и министр молодежи республики Дамир Фаттахов будут дискутировать с участниками форума на тему "Бизнес, общество, государство — партнерство во имя благих дел".

В программе также заседание круглого стола Федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава РФ. Координаторы и лидеры волонтерского движения совместно с партнерами — представителями органов госвласти, образовательных и медицинских организаций — обсудят перспективы развития медицинского добровольчества в стране.

Векторы волонтерства в сфере здравоохранения в Приволжском округе будут сформированы на стратегической сессии "ПФО — 2020".

Организатором форума выступает ВОД "Волонтеры-медики" совместно с правительством Республики Татарстан и Казанским государственным медицинским университетом.