Более 20 тысяч студентов за 2 года вошли в движение "Волонтеры-медики"

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя — РИА Новости. Более 20 тысяч студентов медицинских вузов России за последние два года стали участниками движения "Волонтеры-медики", сообщила журналистам во Владивостоке глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Министр во Владивостоке встретилась с профессорами и студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета и дала старт десанту волонтеров-медиков, которые поедут в больницы районов края работать и помогать местным врачам.

Это (волонтерство в медицине – ред.) важно для всего мира и для нашей страны. Неслучайно у нас за последние два года более 20 тысяч ребят вошли в движение "Волонтеры-медики". И Приморье интегрировано в это движение. В этом году именно из Приморья начато движение — останови ВИЧ-инфекцию. Сначала комплексные профилактические меры в отношении ВИЧ и анонимное тестирование проходили здесь и потом бурно пошли в нашей стране и закончились в Калининграде", — сказала Скворцова.

По ее словам, за этот год 10 медицинских десантов отправились в села.

"Сегодня мы напутствовали очередной десант. Это и преподаватели, и студенты Тихоокеанского государственного медицинского университета. Они пойдут в школы и будут общаться с ребятами по формированию здорового образа жизни, о питании. Это помощь в центральные районные больницы… Самое главное в этом движении, что ребята воспитываются профессионалами, а еще и добрыми, хорошими людьми, открытыми и желающими помогать другими людям", — добавила министр.