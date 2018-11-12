Год волонтера
Как волонтерство помогло раскрыть секреты семьи и найти свое призвание
© Фото из личного архива Алены Прусовой
(обновлено: 14:40 12.11.2018)
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Как волонтерство помогло раскрыть секреты семьи и найти свое призвание

Медицина — слишком ответственное дело, поэтому даже волонтерство не должно быть в ущерб учебе, уверена Алена Прусова. Каждая минута у нее на счету. Даже несмотря на то, что она еще и региональный координатор всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" в Краснодарском крае. Как девушка благодаря добровольчеству раскрыла семейные секреты и почему выбрала самую тяжелую работу — читайте в нашем материале.

В 10-м классе Алена вместе с одноклассниками поехала в детский дом. Школьники проводили занятия для младших, играли, развлекали детей — попробовали себя в роли социальных волонтеров. Эта поездка стала для Алены переломной — девушка поняла, что хочет помогать другим.

Неудивительно, что поступив в медицинский вуз, Алена сразу отправилась в университетский волонтерский центр.

"Кроме желания быть нужной, мне не хватало творческой работы. И я пришла туда с просьбой: хочу писать статьи", — рассказывает она.

Родителям Алена рассказала об этом как о возможности реализовать свои способности в публицистике. Они ее полностью поддержали. Единственное, всегда говорили:

"Никогда не забывай об учебе. Ты будущий врач и нет никаких поблажек для доктора, который не знает свою специальность".

Девушка навсегда это запомнила и старается уделять учебе максимальное количество времени.

"Я занимаюсь добровольческой деятельностью. Но я жертвую своим свободным временем, а не учебой. Однако это настолько уже часть моей жизни, что мне по-другому и не хочется", — признается Алена.

Как волонтерство семью объединило

Зимой 2015-2016 года внимание Алены привлек проект — поддержка краевого госпиталя для ветеранов войн. Девушка не просто выступила добровольцем, она помогла организовать проект.

Волонтерство – как стиль жизни будущего врача: история Екатерины Федяшиной
© Из личного архива Екатерины Федяшиной
Волонтерство как стиль жизни будущего врача: история Екатерины Федяшиной

Волонтеры помогали младшему и среднему медицинскому персоналу — медсестрам и санитаркам.

"Это очень тяжелая работа. Некоторые пациенты сами не ходят, не могут себя обслуживать, и нужна помощь, не только физическая, но и психологическая", — говорит она.

Поэтому большую часть времени Алена проводила с пациентами.

"Как известно, чем больше мы с пациентом общаемся, чем больше мы его позитивно настраиваем, тем быстрее и качественнее он выздоравливает", — отмечает доброволец.

Так она разговорилась с одной из пациенток госпиталя. Через несколько дней общения выяснилось, что женщина — очень хорошая подруга ее бабушки.

Самое удивительное в этой истории в том, что я родилась во Владивостоке. И моя бабушка жила во Владивостоке, когда они дружили. Через всю страну — реально на другом конце — мы встретились".

Новая знакомая рассказала об их молодости. Необычно услышать неизвестные истории из жизни близкого человека, которого, к сожалению, уже нет в живых.

Но на этом дружба не прекратилась. Девушка до сих пор общается с этой женщиной, дружит в соцсетях. И мама Алены подружилась с приятельницей своей матери. "Вот такая история о том, как волонтерство сблизило меня с моей семьей, с той частью, о которой я мало знала", — рассказывает она.

© Фото из личного архива Алены ПрусовойПредседатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, доброволец Алена Прусова и председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук (слева направо)
© Фото из личного архива Алены Прусовой
Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, доброволец Алена Прусова и председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук (слева направо)

Через тернии к звездам

Алена любила играть в баскетбол и волейбол. Но в последнее время отошла от командных игр и занимается плаванием и катается на велосипеде. Кроме того, увлекается чтением — обожает Чехова, Лермонтова и Достоевского. Сейчас в коротких перерывах между работой и учебой читает "Братьев Карамазовых".

К сожалению, на увлечения почти не остается времени. Плюс ко всему она устроилась еще на одну работу — медсестрой в Краевой наркологический диспансер.

До ординатуры девушке осталось меньше двух лет, и она решила кардинально подойти к вопросу обучения — пойти в одно из самых тяжелых отделений: "Наркологическое отделение — более тяжелое, но там можно получить бесценный опыт. Хотя и затраты — физические и эмоциональные — больше".

В терапевтическом отделении работы на порядок меньше — больные требуют больше психологической поддержки, нуждаются в реабилитации, подчеркивает Алена:

"Считаю, что это своего рода закалка, через которую должен пройти любой студент-медик. Потому что подобные отделения — реанимация, наркологический диспансер, психиатрическая служба, да и многие другие — это те области медицины, в которых всегда очень тяжело медсестрам и санитаркам, так как здесь много лежачих, недееспособных и больных в бессознательном состоянии".

Успеть все сразу

Работа, учеба, волонтерство — конечно, эмоционально это все давит, признается девушка. По ее словам, нагрузка увеличивалась незаметно. Постепенно нарастал объем работы, увеличивались обороты деятельности.

"На мой взгляд, единственная возможность всего этого достичь и не сойти с ума — четкое разделение обязанностей и умение планировать свое время и не тратить его на вещи, которые не имеют значения", — уверена Алена.
Она понимает, что ординатуру и клиническую работу будет тяжело совмещать с волонтерством.

"Поэтому, думаю, будет очень уместным передать молодым активистам бразды правления, но при этом ни в коем случае не бросать их в свободное плавание, а постепенно их научить и помочь".

Если у вас есть истории о волонтерах-медиках, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

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