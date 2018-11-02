Иностранные студенты стали слушателями школы волонтера-медика в Башкирии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. 80 иностранных студентов присоединились к образовательному курсу для начинающих добровольцев сферы здравоохранения, сообщается на официальном сайте всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

Студенты из Индии, Египта, Казахстана, Йемена и Кореи, обучающиеся в Башкирском государственном медицинском университете, посетили все лекционные занятия и интерактивы и изъявили желание уже в самое ближайшее время присоединиться к практической деятельности волонтеров-медиков в республике.

Иностранных студентов пока немного подводит слабое знание русского языка, чтобы, например, полноценно трудиться в больницах. Но, главное, есть желание. Мы обязательно продолжим сотрудничество и решим, как объединить наши усилия и вместе помогать людям", — отметила региональный координатор ВОД "Волонтеры-медики" в Республике Башкортостан Фирюза Шингареева.

Проект "Школа волонтера-медика" запущен весной 2018 года, участниками обучающего курса стали почти 2 тысячи начинающих добровольцев сферы здравоохранения в 23 регионах России. Пилотный проект интеграции иностранных студентов в добровольческую деятельность в сфере здравоохранения стартовал в Тамбовской области.