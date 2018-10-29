Акция, посвященная борьбе с инсультом, стартовала в России

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Масштабная информационная акция по профилактике инсульта началась 29 октября, во Всемирный день борьбы с инсультом.

В рамках проекта планируется привлечь внимание общественности к проблеме распространения сосудистых заболеваний, которые являются одной из главных причин смерти и инвалидности в России и во всем мире, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

Торжественный старт акции состоялся на базе НМИЦ кардиологии Минздрава РФ.

"Необходимо пробовать различные форматы организации подобных мероприятий. Привлечение внимания к данной проблеме большего количества людей и формирование у граждан привычки вести здоровый образ жизни — это первичный шаг по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний", — отметил главный врач Института клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова Олег Милько.

Перед гостями мероприятия также выступила двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, общественный посол Года добровольца (волонтера) в России Алла Шишкина. Она призвала участников отказаться от вредных привычек и начать заниматься спортом.

Участие в акции примут все регионы страны. В организации проекта будут заняты свыше 5 тысяч добровольцев по всей России. Волонтеры-медики научат граждан распознавать симптомы инсульта и правильно оказывать людям первую помощь, расскажут об основных причинах сердечно-сосудистых заболеваний и методах их профилактики.

Проект организован всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики" совместно с фондом по борьбе с инсультом ОРБИ и Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии Минздрава РФ.