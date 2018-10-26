Волонтеры-медики помогают ликвидировать последствия потопа в Сочи

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Медицинские добровольцы помогают в ликвидации последствий сильнейшего ливня, прошедшего в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах.

В больницах Хостинского района работает более 70 активистов местного, сочинского отделения Всероссийского движения "Волонтеры-медики". Они освобождают от воды и грязи подвалы и убираются в помещениях. Добровольцы останутся в больницах до устранения всех последствий стихийного бедствия, сообщает пресс-служба движения.

Еще одна группа волонтеров-медиков готовится отправиться в Туапсе.

24 октября сильнейшие ливни обрушились на российские курорты. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в зоне подтопления оказались 29 населенных пунктов, более 2,3 тысячи домов с населением 5379 человек.