В Великом Новгороде пройдет форум "Окружная школа волонтеров-медиков СЗФО"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. 26 октября в Великом Новгороде начнет работу форум "Окружная школа волонтеров-медиков Северо-Западного федерального округа". Его участниками станут более 100 добровольцев в сфере здравоохранения из регионов СЗФО, сообщает пресс-служба всероссийского движения "Волонтеры-медики".

Цель мероприятия — выявление лидеров волонтерского движения, развитие их личностных качеств и коммуникативных способностей, стимулирование системной добровольческой деятельности в России.

Организаторами подготовлена обширная программа личностного роста и развития лидерских качеств волонтеров, а также ряд образовательных кейсов по всем направлениям медицинского добровольчества.

Участники обсудят вопросы взаимодействия врача, пациента и волонтера, перспективы системы наставничества в здравоохранении. Состоятся мастер-классы "Коммуникация = сыгранность", "Привычка достигать", "Великолепный волонтер, крутой координатор — кто эти люди?", "План перемен". Пройдут тренинги "Раскрой себя" и "Стресс и здоровье". Волонтеров также научат искусству презентации и работе со своими психологическими состояниями.

Форум продлится до 28 октября 2018 года. Его организаторами выступают всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики", министерство здравоохранения Новгородской области и Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого.