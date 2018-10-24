ДоброВСело от волонтеров приняли 500 ФАПов России

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. За пять недель всероссийской акции "#ДоброВСело" выездные бригады волонтеров и врачей побывали в 500 ФАПах России, сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

Во всех медпунктах сделан ремонт и благоустроена территория, а жители сел и деревень смогли получить консультации лучших медицинских специалистов своих регионов. В акции приняли участие более 4 тысяч волонтеров и свыше 1,3 тысячи врачей и медсестер.

К приему пациентов подключились также региональные министры здравоохранения. В Челябинской области врача-кардиолога замещал Сергей Приколотин, в Чувашской Республике Владимир Викторов работал как стоматолог, в Кабардино-Балкарии Марат Хубиев выполнял обязанности гастроэнтеролога и хирурга. В Московской области в качестве врача-невролога пациентов принимала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

К проекту, инициированному движением "Волонтеры-медики", присоединились и другие представители Ассоциации волонтерских центров, а также бойцы общественной организации "Российские студенческие отряды", члены Российского союза молодежи и Российского союза сельской молодежи.

Добровольцы существенно разнообразили программу помощи ФАПам. Так, например, в деревне Васильевка Красноярского края построена детская площадка с горкой и каруселями, в селах Липецкой области высажены новые аллеи. Анатомический квест организован для школьников Еврейской автономной области, а в Пензенской области волонтеры помогли пополнить сельскую библиотеку.

Наибольшую активность в проведении акции "#ДоброВСело" проявляют Саратовская (посетили 23 ФАПа), Белгородская (21), Костромская и Волгоградская области и Красноярский край (по 19).