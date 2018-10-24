Волонтеры-медики будут сотрудничать со спортивными лигами и федерациями

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Всероссийское движение "Волонтеры-медики" будет сотрудничать со спортивными лигами и федерациями России. Это позволит улучшить качество медицинского обслуживания на спортивных мероприятиях и поможет развитию добровольческой деятельности в сфере здравоохранения.

Добровольцы будут регулярно участвовать в чемпионатах и турнирах, организованных под эгидой партнеров, помогая бригадам скорой помощи и экстренных медслужб, сообщает пресс-служба движения.

"Сопровождение массовых мероприятий — одно из самых интересных направлений нашей деятельности, и теперь мы надеемся существенно расширить и разнообразить этот формат", — отметил председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук.

Первые соглашения волонтеры-медики заключили со Студенческой хоккейной лигой, Федерацией спортивной борьбы России, Федерацией хоккея с мячом РФ и Федерацией прыжков на батуте РФ.

От лица добровольцев документ подписал Павел Савчук, со стороны спортивных организаций — Михаил Мамиашвили, Антон Храмцов, Борис Скрынник и Николай Макаров соответственно.

О своих намерениях сотрудничать с этим волонтерским движением заявили также Федерация регби РФ и Федерация гребного спорта РФ.