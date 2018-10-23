В России пройдет масштабная акция по профилактике инсульта

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. 29 октября — во Всемирный день борьбы с инсультом — в России пройдет масштабная акция, направленная на профилактику инсульта. Это новый совместный проект всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", фонда по борьбе с инсультом "ОРБИ" и Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии Минздрава РФ.

Акция продлится до 4 ноября 2018 года, сообщает пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики". За это время планируется привлечь внимание общественности к проблеме распространения сосудистых заболеваний, которые являются одной из главных причин смерти и инвалидности в мире.

В акции примут участие все регионы страны. Волонтеры-медики научат россиян, как распознать симптомы инсульта у людей на улице и как правильно оказать им первую помощь, расскажут об основных причинах сердечно-сосудистых заболеваний и методах профилактики.