Иностранцы, обучающиеся в России, интересуются медицинским волонтерством

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Иностранцы, обучающиеся в России, проявляют большой интерес к медицинскому волонтерству, при этом более 90% студентов готовы наравне с россиянами незамедлительно включаться в добровольческую деятельность, сообщается на официальном сайте всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

Такие данные были представлены в минувшую пятницу на форуме волонтеров-медиков Центрального федерального округа в Тамбове.

Пилотный проект по интеграции иностранных студентов в добровольческую деятельность в сфере здравоохранения стартовал в сентябре в Тамбовской области, подведены его первые итоги.

За месяц в проекте приняло участие более 600 иностранцев, 92% из которых присоединились к деятельности медицинских добровольцев Тамбова. Представители разных стран занимались пропагандой здорового образа жизни, профилактикой социально-значимых заболеваний, помогали бригадам скорой помощи на мероприятиях и медперсоналу в больницах.

Основной мотивацией для иностранцев, занимающихся медицинским волонтерством в России, стала возможность помочь людям (54%). Остальные решили таким образом получить новый профессиональный опыт. При этом единственным барьером для участия в волонтерстве студенты из других стран считают нехватку свободного времени", — сообщается на сайте.

Пилотный проект по интеграции иностранных студентов в медицинское волонтерство продлится в Тамбовской области до конца года, а затем методика будет проанализирована и рекомендована для применения в других медицинских вузах России.