Волонтеры-медики России будут сотрудничать с коллегами из СНГ и Европы

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Год добровольца в РФ Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" приступает к реализации крупномасштабных международных проектов в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба движения. Концепция сотрудничества со странами СНГ и Европы была представлена на 25-й Всемирной конференции по волонтерству в Аугсбурге (Германия) и на российско-молдавском молодежном форуме в Москве.

"Мы накопили уникальный опыт волонтерской помощи в сфере охраны здоровья человека. Все наши практики, то есть то, чем мы пользуемся в своей ежедневной деятельности, созданы с участием высококлассных медицинских специалистов и даже ученых, а затем опробованы в формате самой большой и многонациональной страны в мире — России. Поэтому нам есть чем поделиться с иностранными коллегами. Мы готовы передать свой опыт и навыки таким же как мы волонтерам, которые разделяют идеи здорового общества и крепкой международной дружбы", — отметил председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук.

Международное сотрудничество будет развиваться в трех направлениях. Планируется создание страновых офисов, которые станут методическим центром лучших практик волонтерства в сфере здравоохранения. Будут реализованы совместные проекты с международными организациями, занимающимися повышением качества медицинского обслуживания, в том числе ООН, ВОЗ, UNAIDS. Также волонтеры-медики примут участие в международных программах по поддержке молодежного добровольчества.

Как сообщил председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук, первый офис движения может появиться в одной из стран СНГ до конца года. В октябре на платформе "Добровольцы России" будет запущена обучающая программа по медицинскому английскому языку для тех волонтеров, которые хотят помогать международным гуманитарным и благотворительным миссиям. А в декабре на площадке РУДН в Москве пройдет большой форум волонтеров-медиков 'From Local to Global: Being a Medical Volunteer in the 21 Century '.

Международное сотрудничество в сфере медицинского волонтерства будет осуществляться при поддержке Минздрава РФ, Федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья, Росмолодежи и Ассоциации волонтерских центров.